México registra aumento en más de mil casos confirmados diarios de COVID-19. ¿Qué significa?

El número de casos confirmados de COVID-19 en México aumentó en más de mil en un día por primera vez el miércoles, lo que indica que la curva del país se está elevando considerablemente.

Los casos confirmados aumentaron 11 por ciento, a 10 mil 544, dijo el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, en la conferencia de prensa de anoche.

La cifra total de fallecimientos aumentó en 13 por ciento, a 970. La Secretaría de Salud estima que hasta ocho veces más personas se han contagiado con el virus de lo que muestran los datos oficiales.

López-Gatell indicó que el recuento de muertes incluye casos en los que las condiciones indican que la víctima tenía COVID-19, incluso si no se había confirmado.

México ha sido objeto de críticas por su enfoque respecto al coronavirus, incluida la falta de pruebas.

El presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho que no aplicará medidas más estrictas a las empresas que no sigan las pautas a medida que el virus se propaga. En su lugar, el mandatario señaló que identificará a las empresas que no cumplan las medidas.

En la rueda de prensa matutina del miércoles, López Obrador señaló que todo se hacía por persuasión, a través de la razón y la ley, y no por el uso de la fuerza.