Los 'cascos' antivirus llegan en medio de la pandemia

Después de que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) recomendaron oficialmente el uso generalizado de cubrebocas para ayudar a frenar la propagación del COVID-19, la mascarrilla médica se volvió a imaginar rápidamente como un accesorio de moda. Luego, la modelo Naomi Campbell, una famosa germófoba, y el músico Erykah Badu subieron un nivel más allá, luciendo trajes de materiales peligrosos (conocidos como Hazmat) personalizados para un elegante distanciamiento social. Ahora, con la pandemia de coronavirus que no muestra signos de desaceleración, los viajeros aéreos están tomando nota de estos atuendos.

Yezin Al-Qaysi dice que los Hazmats son justo lo que hace que volar se sienta seguro nuevamente. A mediados de abril, el cofundador de VYZR Technologies, una empresa con sede en Toronto, Canadá, especializada en equipos de protección personal, lanzó un nuevo producto llamado BioVYZR a través del sitio de crowdfunding Indiegogo.

La capa exterior de este producto, de 250 dólares, tiene aspecto futurista y se asemeja a la mitad superior del uniforme de un astronauta, con "ventanas" antiniebla y un dispositivo incorporado de purificación de aire de grado hospitalario. Los paranoicos se apresuraron a comprarlo: preordenaron alrededor de 50 mil trajes y recaudaron 400 mil dólares para la naciente compañía. El primer lote se entregará a fines de julio.

Nadie, ni siquiera Al-Qaysi, sabe cómo los funcionarios de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) o el personal de una aerolínea reaccionarán a la demanda por estos trajes, pero eso no ha disuadido a los primeros en adoptar como Ginny Maxwell, un gerente de talentos con sede en Nashville. La madre de dos niños de 10 y cuatro años había estado en cerca de regresar este otoño a la casa de su infancia de St. Thomas en las Islas Vírgenes de Estados Unidos para ver a sus padres. "Me preocupaba especialmente que nuestro hijo de 4 años no pudiera ponerse una máscara para un vuelo", dice ella.

Después de enterarse de BioVYZR a través de un correo electrónico de Indiegogo, ella y su esposo decidieron que reírse por parecer Teletubbies valdría un cierto grado de seguridad; mil dólares después, la familia de cuatro se siente mejor preparada para viajar.

"Nos dan mucha tranquilidad", dice Maxwell. "Y los niños están emocionados de usar sus cascos espaciales".

La historia de fondo

Al-Qaysi comenta que el traje es una adaptación del primer invento de su compañía, un visor solar destinado a proporcionar sombra en entornos desérticos.

"Cuando ocurrió el brote (de COVID-19), nos dimos cuenta de que en un mundo perfecto todos tendrían acceso a un respirador purificador de aire alimentado", dice, refiriéndose a un dispositivo respirador que proporciona aire limpio y filtrado de una batería de litio. Los PAPR brindan más protección que una máscara facial, pero no son tan extremos como un traje de materiales peligrosos completo, normalmente toman la forma de una capucha o casco holgado. Son comúnmente utilizados por bomberos, trabajadores médicos y personas en laboratorios farmacéuticos y químicos.

"Hemos tomado un producto generalmente limitado al cuidado de la salud y entornos industriales que generalmente tiene un precio de alrededor de mil 800 dólares y lo hemos adaptado para que sea accesible al público", dice Al-Qaysi.

Se negó a dar el nombre o la afiliación del médico de enfermedades infecciosas que consultó sobre el diseño, planteando preguntas sobre cuán legítimamente se ha probado el producto.

Las especificaciones

Construido con silicona, neopreno y vinilo, el BioVYZR pesa menos de un kilo y medio, y es fácil de desinfectar y empacar entre usos. Un arnés para el pecho, actualmente disponible solo en un tamaño adulto general y un tamaño infantil general, se sienta sobre los hombros; dos correas laterales ajustables con hebillas pueden abrocharse alrededor de la cintura, similar a las de un chaleco salvavidas.

Una actualización del protector facial estándar, el casco antiempañamiento herméticamente sellado del traje tiene dos ventanas periféricas para una visibilidad óptima. Si bien el traje parece que podría sofocar al usuario, Al-Qaysi dice que es solo 1F a 2F más cálido que sin el traje. Menos cómodo, tal vez, es el hecho de que agrega de cuatro a cinco pulgadas de altura, lo que haría que los viajeros altos encajen aún más torpemente en los espacios estrechos de un asiento de autocar.

El BioVYZR se ajusta perfectamente debajo de los hombros, por lo que no debe interferir con el espacio de su vecino en lo alto. Sin embargo, paralizará cualquier intento de hablar con usted. Además de bloquear los contaminantes en el aire, el BioVYZR amortigua el sonido exterior; un compañero de asiento o una azafata pueden escuchar a un usuario claramente..

Las baterías de iones de litio del casco duran hasta 12 horas con una sola carga, manteniéndolos dentro de las pautas aprobadas por la TSA. (Si bien las baterías de iones de litio no están permitidas en el equipaje facturado, generalmente se permiten en el equipaje de mano).

Quién está comprando y quién no

Hasta ahora, los clientes han incluido médicos, dentistas, estilistas y viajeros de larga distancia, aunque Al-Qaysi ha visto un aumento reciente en el interés de maestros y administradores escolares que buscan una manera de mantener al personal seguro mientras las escuelas buscan reabrir.

El diseño no es perfecto. Con base en los comentarios y las ideas de la comunidad de crowdfunding, VYZR Technologies ya ha realizado ajustes que aparecerán en su segundo lote de envíos ya agotado. Estos incluyen un bolsillo trasero para un paquete de hidratación, una hendidura para un estetoscopio, un ventilador extra para circulación adicional y un banco de energía reemplazable. La compañía también planea lanzar nuevos patrones de color y tamaños adicionales.

Brooke Berlin, fundadora de Karoo Consulting, que se enfoca en el desarrollo de negocios para compañías africanas de viajes, pasa mucho tiempo en el aire pero no compra la idea de BioVYZR. "He estado con United durante los últimos cinco años", dice ella. “Siempre usaré una máscara en público, pero no tengo interés en gastar dinero, que de otra manera podría usarse para apoyar los esfuerzos de conservación y de la comunidad, en un traje de protección, o jugando con el miedo de estar cerca de personas o viajar usando algo tan extremo ".

Hillary France, fundadora de Brand Assembly, una plataforma comercial creada para acelerar las marcas de moda y estilo de vida, cree que el elegante traje de materiales peligrosos tendrá un momento y luego se desvanecerá rápidamente. "No creo que esto reemplace la máscara facial como la prenda que pondremos en la cápsula del tiempo COVID-19, pero es agradable poder ver la sonrisa de alguien", dice ella.

La aceptación de los trajes protectores con estilo por parte de las celebridades hace que otros piensen que este traje de materiales peligrosos es más que una moda. Meredith Del Bello Zec, madre de dos niños pequeños que trabaja como compradora en Nueva York para Erica Wilson, una boutique de moda en Nantucket, Massachusetts, dice que invertiría en un BioVYZR.

"Estamos en un momento en que las supermodelos viajan en trajes de materiales peligrosos completos, por lo que la función y la seguridad son, afortunadamente, el foco sobre todo lo demás, incluida la estética", explica. "Dicho esto, la moda aceptará esto como lo hizo con las máscaras, y es probable que empecemos a ver versiones de este tipo de equipo que evolucionan de los diseñadores en todos los niveles". Personalmente, esperaría una versión que fuera fácil de usar cuando se disputaran niños en aviones y aeropuertos”.