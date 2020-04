López-Gatell presenta por primera vez la estimación de casos de COVID-19 en México: más de 26 mil

Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, presentó este miércoles por primera vez la estimación de casos que México realmente tendría de COVID-19: la cifra asciende a 26 mil 519 personas con la enfermedad.

El funcionario de la Secretaría de Salud informó que esta estimación de casos de COVID-19 se realizó con base en el 'método centinela' de vigilancia epidemiológica.

Este método se utiliza, según López-Gatell, para reconocer el número aproximado de casos que realmente tendría en México y, mediante ello, poder tomar decisiones útiles en materia de salud.

"Nos permite asumir la realidad como es, en vez de asumir que lo que no se ve no existe", comentó el subsecretario en conferencia de prensa.

López-Gatell dijo que, en este método centinela, se multiplica el número de casos observados (que hasta este miércoles en México son 3 mil 181 confirmados) por 10 o 12 no observados. Esto quiere que "la epidemia es ocho veces más grande" de lo que se ve, agregó.

El subsecretario destacó que cada caso confirmado representa a 12 más que tendrían COVID-19, pero son personas que no fueron a consulta, que no presentaron síntomas en consulta, que su médico no identificó los signos de la enfermedad, entre otras razones.

"Nosotros reconocemos explícitamente que tenemos 26 mil. En cualquier otro país que tengan solamente los casos observados, también habría que corregir y multiplicar por un número parecido al de México, 10 o 12 casos no observados por cada uno", explicó el funcionario de Salud.