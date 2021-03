Lo que tienes que saber de COVID-19 y vacunación en 10 frases del doctor Francisco Moreno

Este jueves se realizó el 'EF Meet Point: La pandemia y la vacunación: ¿Dónde estamos y a dónde vamos?, en el que participó el doctor Francisco Moreno Sánchez, responsable del programa COVID-19 en el Centro Médico ABC Observatorio.

En este foro moderado por Sofía Villalobos, conductora de El Financiero Bloomberg, en el que se habló sobre la forma en que se ha desarrollado el plan de vacunación contra COVID.

1.- "No hay todavía estudios al respecto; se están realizando. Sin embargo, no puedes combinar vacunas porque no sabes qué efectos puedes tener y la seguridad puede verse alterada".

2.- “(Aún se pueden hacer cambios en la estrategia contra COVID-19). La pandemia no se ha terminado y da la impresión que lo único que preocupa, la única estrategia, son las vacunas. Seguimos siendo el país con pocas pruebas realizadas, solamente en Haití se han hecho menos. La única manera (de paliar la enfermedad) es haciendo pruebas a todos los que han estado en contacto con persona positiva a COVID”.

3.- “No hemos visto el daño emocional a largo plazo, por ejemplo, en la niñez sin estar en contacto social con sus compañeros, en los jóvenes, adolescentes, que están en el momento de su vida donde más están con personas, donde empiezan a socializar”.

4.- "Hay hospitales públicos que tampoco han recibido la vacunación, pero sí ha habido y es evidente, está claro, cierta discriminación con los hospitales privados. Desafortunadamente no se ha entendido por parte de la autoridad que es imposible marcar una línea de la primerra línea.

5.- ¿La ingesta de bebidas alcohólicas nulifica o disminuye el efecto de las vacunas, cualquiera que sea? Esa leyenda urbana no sé de dónde salió. Probablemente lo que quieren evitar es que una gente que se vacune vaya a festejar y pueda tener un contagio o pueda contagiar a otros. La realidad es que puedes tomar una copa y no va a pasar nada. No hay un estudio que demuestre que el tomar alcohol disminuya la efectividad de las vacunas.

6.- Necesitamos que se vacune más de 500 mil personas diarias para lograr que en septiembre estemos al 70 por ciento de la población vacunada, y mientras más nos retrasamos con eso, es más el tiempo de exposición que podemos tener y la aparición de nuevas variantes. Ojalá y cambie la visión centralista que hay en este momento de la aplicación de la vacuna.

7.- “Esas variantes se vuelven más fáciles que infecten, pueden ser más agresivas, pero lo más importante pueden escaparse de la inmunidad, a la que tú generas, y entonces reinfectar más rápido o, lo que es más grave, escapar a las vacunas. La única forma de ganarle a las variantes es control y, ¿cómo lo vamos a controlar? Con vacunas”.

8.- "La gente piensa que tomarse un anticoagulante no tiene efectos colaterales. Una persona que toma un anticoagulante puede tener una caída y tener una hemorragia cerebral, y fallecer. Puede tener una hemorragia en tubo digestivo. No vale la pena automedicarse, no vale la pena usar medicamentos preventivos para algo que no está demostrado que ocurre".

9.- "Todos podemos cooperar para que México sea más sano, la realidad es que está en todos (...) Otro ejemplo, si tú llegas a tener COVID tienes que avisarle a tus contactos, y muchas veces el miedo a sentirse rechazado, al sentirse discriminado porque me dio COVID, no lo haces. Si tú avisas a alguien le puedes salvar la vida, porque esa persona puede hacerse una prueba a tiempo y a lo mejor tratarse a tiempo. Aquí podemos ser todos héroes, porque no se valen héroes aislados".

10.- "Si tienes una enfermedad que baja tu sistema inmune, como VIH o cáncer, o si estás recibiendo alguna medicina que es inmunosupresora, (como) cortisona, eso lo que puede hacer es que la vacuna no sea tan eficaz en ti, pero definitivamente tienes que vacunarte".

