Las vacunas contra COVID son un privilegio... y África se queda sin opciones para conseguirlas

África tiene pocas opciones para adquirir vacunas contra el COVID-19 a medida que el brote de la enfermedad empeora en muchas partes del continente, mencionó la presidencia de Sudáfrica.

Pfizer y BioNTech se han ofrecido a suministrar a África 50 millones de vacunas COVID para los trabajadores de la salud entre marzo y finales de este año, dijo la presidencia de la referida nación en una respuesta a Bloomberg este domingo.

Moderna no tiene suministros para África, mientras que AstraZeneca no tiene vacunas para el continente en 2021 y ha ordenado a la Unión Africana que negocie con el Serum Institute of India, que está fabricando la vacuna en nombre de dicha compañía. El presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, es el presidente de la Unión Africana.

La respuesta de Ramaphosa se produce después de días de duras críticas en Sudáfrica sobre la estrategia de vacunación del país por parte de líderes sanitarios, sindicatos y partidos de oposición. Aunque se están llevando a cabo cuatro ensayos de vacunas en el país, Sudáfrica solo ha hecho arreglos para comprar suficientes inyecciones para el 10 por ciento de su población de 60 millones de personas a través de la iniciativa Covax, que está diseñada para garantizar un acceso equitativo a las vacunas. Es probable que comiencen a llegar en el segundo trimestre. Algunos países africanos tienen sus propios planes para la adquisición de vacunas. La mayoría no lo hace.

"Estamos trabajando duro en Sudáfrica y en el continente para proteger a nuestra gente contra COVID-19", dijo la presidencia.

Sudáfrica está registrando un número récord de infecciones y muertes, mientras que el vecino Zimbabwe está entrando en un estricto bloqueo de 30 días. La economía sudafricana probablemente tuvo su mayor contracción en nueve décadas el año pasado, según estimaciones oficiales.

En una declaración enviada por correo electrónico, un representante de AstraZeneca afirmó que la empresa ha "creado una serie de cadenas de suministro en todo el mundo para proporcionar un suministro amplio y equitativo de la vacuna". La declaración nombró a Covax y al Serum Institute of India como los principales canales a través de los cuales los países africanos pueden acceder a las vacunas.

Costo "prohibitivo"

El costo de las vacunas de Pfizer es "prohibitivo", dijo la presidencia sudafricana. Un representante de Pfizer confirmó las conversaciones con la Unión Africana y se negó a dar más detalles.

En una declaración posterior, un representante de Pfizer con sede en el Reino Unido dijo que la empresa seguía "firmemente comprometida con el acceso equitativo a las vacunas COVID-19".

"Hemos asignado dosis para el suministro a países de ingresos bajos y medianos bajos a un precio sin fines de lucro y estamos trabajando activamente con los gobiernos de todo el mundo", señalaba el comunicado enviado por correo electrónico.

Se están llevando a cabo conversaciones con Johnson & Johnson, que está realizando una prueba en Sudáfrica y planea producir 300 millones de dosis al año en una fábrica en el país propiedad de Aspen Pharmacare Holdings cuando se apruebe la inyección.

J&J "no ha aclarado si África se beneficiará de las vacunas fabricadas en Sudáfrica", indicó la presidencia. "Todavía tenemos que negociar el precio que sea asequible para África".

Sudáfrica está manteniendo conversaciones directas con proveedores de vacunas, incluidos J&J, AstraZeneca y Pfizer sobre los suministros para el país, aseveró la presidencia. El regulador de productos sanitarios de Sudáfrica está utilizando la denominada revisión continua, que le permite evaluar los datos de las vacunas a medida que estén disponibles durante los ensayos para evaluar la inyección de J&J. Hará lo mismo con AstraZeneca y Pfizer cuando se apliquen.

Naciones más ricas

Los países africanos habrían estado en una mejor posición para obtener acceso temprano a las vacunas de AstraZeneca y otras vacunas si hubieran sido "tan estratégicos" como las naciones más ricas y hubieran iniciado conversaciones directamente con los productores y en paralelo con los primeros esfuerzos para asegurar el acceso a Covax, Shabir Madhi, un profesor vacunólogo y director de la rama sudafricana del ensayo AstraZeneca, dijo a Bloomberg.

“La instalación de Covax, aunque noble en su misión de solidaridad social para el acceso equitativo a las vacunas, nunca fue probable que rompa el legado del retraso que se necesita antes de que las vacunas que salvan vidas estén disponibles para los países de ingresos bajos y medianos”, dijo Madhi.

Si bien al menos 29 países, desde México hasta Alemania, han comenzado a inocular a sus poblaciones contra el virus, Sudáfrica aún tiene que concluir acuerdos de suministro con compañías farmacéuticas. Kenia, un país mucho más pobre que Sudáfrica, espera recibir las vacunas a fines de enero o el próximo mes, informó el domingo el periódico Standard de Nairobi, citando al secretario de salud del país. No especificó qué vacuna.

El sábado, un artículo de opinión publicado en los medios locales y firmado por altos miembros del Progressive Health Forum, que incluye a los jefes de asociaciones médicas y académicos, pidió a Ramaphosa que despida a los funcionarios del departamento de salud por no asegurar los suministros de vacunas.

"Como trabajadora de la salud con amigos y colegas en primera línea y conociendo a los trabajadores de la salud que contrajeron COVID-19 y murieron cumpliendo con su deber, estamos obligados a tratar de acelerar el acceso a la vacuna para que puedan hacer su trabajo", expuso Glenda Gray, presidenta del Consejo de Investigación Médica de Sudáfrica y miembro del foro, consultada al respecto.

Sudáfrica, con más de 1.09 millones de infecciones confirmadas por COVID-19 y 29 mil 175 muertes, es el país más afectado del continente africano.

Con la asistencia de Golnar Motevalli.

Te puede interesar

Israel tendrá vacunas contra COVID-19 para todos sus ciudadanos a inicios de abril: ministro de Salud

A finales de marzo estarían vacunadas contra COVID todas las personas mayores de 60 años: AMLO