10 cosas que tienes que saber sobre la vacuna contra COVID-19

Este jueves se realizó el EF MEET POINT. COVID-19: Todo lo que necesitas saber sobre la vacuna, que contó con la participación de Alejandro Macías, excomisionado contra el virus AH1N1.

En esta entrevista realizada por Sofía Villalobos, conductora de El Financiero, se habló sobre las diferentes vacunas que se han desarrollado en el mundo para atacar la pandemia de COVID-19, además de mitos y realidades de estas, su eficacia y seguridad, entre otros temas.

1.- Todas Las vacunas son buenas, porque la efectividad sobre pasa, se esperaba que con un 50 por ciento ya estaríamos del ‘otro lado’ y todas están arriba del 90. ¿Es correcto?

"Sí, casi todas. Digamos que algunas, por ejemplo, tienen cuestionamientos de la eficacia si es entre 60 y 90 por ciento, como la de AstraZeneca, pero todas están arriba del 90 por ciento. Ahora: una cosa es que la vacuna te proteja de enfermarte y otra cosa es que te proteja de ponerte grave y de morir. Pasa lo mismo con las vacunas de influenza. La gente dice ‘es que me vacuné de influenza y, de todos modos, me enfermé’, pues sí, te enfermaste, pero no te moriste, porque la eficacia de la vacuna para evitar la enfermedad puede ser 60 por ciento pero, para evitar la hospitalización y muerte, puede ser 95 por ciento”.

2.- Sin duda la que más temores genera, la que más dudas tiene, es la Sputnik V, la rusa. ¿Es válida? ¿Muchos países la han rechazado? ¿Cofepris la va a aceptar? (…) ¿Cuáles son las reacciones que puede causar? ¿Usted se la pondría?

"Se ha cuestionado la eficacia. Es segura, de acuerdo con lo que sabemos, y habrá que confiar en las autoridades del país".

"Si se pronuncia (a favor), y es la decisión de un comité (de Moléculas) y una Cofepris, que es la institución que tenemos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a confiar en ella y vamos a ponernos las vacunas que nos digan y que nos corresponden. Si ellos analizan que la vacuna de Rusia ya se adquirió y se compró, y es buena, pues vamos a ponérnosla. Yo me la pondría desde luego".

3.- Hay médicos que abusan de los antibióticos contra el COVID-19 y hay quienes confían muchísimo en la ivermectina (…) ¿Realmente sí hay medicamentos que se estén descubriendo y no se les esté apoyando por lo que representa la vacuna, pensando mal, para las farmacéuticas?

“¿Qué es lo que se tiene qué decir? No tome nada, tómese algo para la fiebre, para el dolor, necesita un oxímetro, es un aparatito que te puede decir cuánto tienes de oxigenación. Si tienes menos de 90, avise de inmediato, porque la ivermectina, la azitromicina (…) y hasta la dexametasona y la cortisona, son administradas en la primera semana. Estas últimas se pueden usar en la segunda etapa de la enfermedad, donde predomina la inflación, no cuando predomina el virus, porque es como echarle leña al fuego”.

4.- Si tengo alergias, ¿es seguro vacunarme contra el COVID-19?

"Absolutamente que sí. La única alergia que preocuparía sería una grave, de quien haya tenido una que le afectara la respiración y le hayan inyectado adrenalina. Si empezamos a decir que el que tenga alergia a la penicilina, a los cacahuates, a las fresas, (no puede vacunarse), nadie lo haría. Todo el mundo tiene alergias a algo".

"Solo se ha dado reacción alérgica grave con las vacunas de Pfizer, pero ha sido en una de cada 100 mil dosis, por eso se está haciendo que, donde se aplica, se pueda atender una reacción alérgica grave. Te dejan ahí sentado una hora y, cuando vean que no tienes nada, te dejan ir a tu casa".

5.- Si usted pudiera elegir, ¿qué vacuna se pondría?

“Una cosa es cuál es la que tu quisieras y otra cosa es poner los pies en la tierra y reconocer que esa vacuna que tú quisieras, el fabricante no tiene capacidad de producirla para todo el mundo.

Aquí y ahora, a mí me gustaría la vacuna que ya se puso más, de la que hay más experiencia y que se tiene más efectividad, que es por ejemplo la vacuna de Pfizer o Moderna, pero la vacuna de Pfizer está llegando a cuenta gotas.

Ahora, la vacuna de AstraZeneca, que ya está llegando y muy probablemente nos toque a muchos es bastante buena. No hay suficiente cantidad que se haya puesto como la de Pfizer porque salió primero, bueno, vamos a ponernos la que nos toque. A lo mejor no te toca una eficacia del 95 por ciento, pero sí te toca una de 80 por ciento, y no vas a decir 'yo no quiero esa, quiero la de Pfizer'. En el momento la vacuna es un privilegio y es una oportunidad”.

6.- ¿Esta vacuna se tendrá que poner cada año?

“Todavía no se sabe. Este es un virus que no muta tan rápido como el de la influenza. La vacuna contra la influenza se tiene que poner cada año porque el virus es muy mutante. Esta vacuna al parecer, lograr lo que le toma al virus de la influenza en un año, a este le va a tomar cinco años. Probablemente sea una vacuna que vayamos a estar revacunando cada cinco o 10 años”.

7.- ¿Usted está de acuerdo que con los cuidados necesarios, o ve conveniente como médico, se pueda ir reanudando poco a poco la actividad económica en el país siendo responsables?

“Mencionas algo muy importante, la responsabilidad. No tenemos que, por ejemplo, cerrar todos los restaurantes si algunos pueden ofrecer atención en exteriores, que es razonablemente segura y guardando distancia, e inclusive en interiores si en el interior tiene ventilación porque hay medidores para eso, son los medidores de CO2 y te dicen si está bien ventilado. Entonces, ¿por qué tratarnos a todos igual si algunos sí pueden atender afuera en exteriores y mantener un foro muy limitado en interiores y bien ventilado?”.

8.- ¿A partir de qué edad se puede poner cualquiera de estas vacunas? Es decir, ¿un bebé la puede tener?

“No, mira. De hecho, no solo Sputnik V, ninguna vacuna se ha probado en niños. Moderna apenas acaba de hacer una aplicación para poderla poner a los niños hasta los 12 años de edad. Así se hace siempre, se pone primero en adultos nada más, no se ha autorizado en niños. Yo no veo también por qué en el futuro no deba ponerse en niños, yo creo que finalmente se va a terminar poniendo también en niños, pero aquí y ahora no hay autorización para ponerla en niños ni en menores de 18 años.

Algunos países hacen la extensión a los 16 años, y es razonablemente seguro, decir, bueno, no se ha probado en los de 16 años pero ya se hace en los de 18. Entonces, ninguna vacuna se ha probado en niños, ninguna vacuna se ha probado en gente joven, y por extensión generalmente se lanza el siguiente grupo hasta los 12 años, eso seguramente va a ser así en este grupo también”.

9.- La vacuna de Pfizer tiene dos dosis, ¿todas van a ir en dos dosis, con 21 días de diferencia, que se dijo que se iba a alargar? Y si fuera en dos dosis, pensando en que para cuando me tocara la segunda dosis hubiera desabasto, ¿se pueden mezclar vacunas? ¿Puedo recibir una dosis de una vacuna diferente?

“Esta es una pregunta muy importante. Casi todas las vacunas van a ser de dos dosis, así están programadas, así están estudiadas. Sin embargo, hay algunas de una sola dosis, muy pocas, y se están estudiando versiones de dos dosis en una sola dosis, por ejemplo, hay una versión de la vacuna rusa que se conoce como la versión light en donde se va a poner una sola dosis.

¿Qué pasa entonces? Cuando te pusieron una sola dosis de una vacuna que es de dos dosis y ya te llegó tu momento de ponerte la segunda dosis y todavía no la tienes. Bueno, no es lo ideal, pero tampoco es que se vaya a perder la eficacia de la primera dosis”.

10.- ¿Las mujeres embarazadas se pueden vacunar?

“Mira, esa es otra pregunta muy interesante. Te voy a contestar qué haría en caso de que fuera mi esposa, por ejemplo. A ver, son vacunas que no pueden afectar al bebé, no puede entrar la vacuna del ARN mensajero, no tiene manera de entrar al ARN del bebé o al ADN de la mamá.

No se ha estudiado en mujeres embarazadas y por lo mismo algunas autoridades, por ejemplo en algunos estados, puede ser que te digan: "no está indicado en embarazadas". Bueno, no te la van a poner. Pero si te dicen, después de una discusión, por ejemplo lo que han comentado las propias autoridades regulatorias de EU, no hay evidencia en mujeres embarazadas pero también hay evidencias de que si una mujer embarazada está enferma de COVID-19 le pude ir muy mal y puede morir.

Entonces platíquenlo con la mujer embarazada, dígale, 'mira, la probabilidad de que te dé la enfermedad es importante y la probabilidad de que tengas tú o tu bebé un problema por la vacuna es tal y tal', a mí me parece que es bajo. Tomen una decisión en conjunto con la mujer embarazada.

Mi decisión, en caso de que fuera mi esposa por ejemplo, sería decirle: 'póntela, el riesgo, cero, no existe, pero yo creo que es mucho más el riesgo de que te dé COVID'”.

