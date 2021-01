Lanzan 'Oxígeno en ruedas', programa para apoyar a pacientes con COVID-19 en Jalisco

Ante la gran demanda de oxígeno medicinal por la pandemia de coronavirus y los abusos de algunos establecimientos particulares, que han elevado el costo de los tanques y las dificultades para rellenarlos, se creó el emprendimiento 'Oxígeno en Ruedas'.

Arturo Acosta, gerente de la empresa Medi Renta empezó a trabajar en este proyecto hace unos meses con el apoyo de ingenieros de Aguascalientes que instalaron en una camioneta tecnología para hacer el trasvase de oxígeno medicinal.

El costo para el rellenado en un tanque de una capacidad de 680 litros es de 150 pesos, y las recargas se efectúan bajo todas las normas de seguridad para evitar algún accidente

La iniciativa arrancó esta semana, con el objetivo de ayudar y no de lucrar ante la actual necesidad del oxígeno medicinal.

"Somos una empresa totalmente privada, que lo estamos manejando como un nuevo proyecto en el mercado para poder seguir llenando los tanques de oxígeno durante la noche, ya que hay muchas empresas que se les agota y pues nosotros tratamos de siempre tener un poquito de oxígeno, y manejamos también en las noches para que las personas no se queden sin oxígeno. Durante el día hemos tratado de trabajar, tenemos apenas 24 horas en el mercado y hemos causado un poco de revuelo en las redes sociales", declaró Acosta.

Las recargas itinerantes son apoyadas por personal de Protección Civil y Bomberos de Guadalajara, y elementos de seguridad pública municipal, en parte para preservar el orden, y vigilar medidas sanitarias, además el acompañamiento del personal constata que el oxígeno que provee la empresa se trasvasa de forma segura, y no existe inconveniente alguno para quien lo adquiere, explicó el titular de Protección Civil Guadalajara, Felipe López Sahagún.

"No tienen ninguna fuga, están bien embalados los tanques, y vigilamos que lo hagan de una manera segura, constatando también que es oxígeno medicinal”., aseveró.

También hizo recomendaciones a las personas que llevan su tanque a rellenar.

Hay que "tener cuidado en el traslado de las botellas en sus carros; tienen que buscar la manera de que las botellas no se vayan a rodar, no se vayan a girar y, sobre todo, que no se vayan a golpear porque esto podría provocar un accidente", destacó.

