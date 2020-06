¿Cuándo estaría lista la vacuna para combatir el COVID-19? Esto dice una experta de la OMS

La pandemia de COVID-19 ha puesto 'sobre la mesa' la incógnita de cuándo estará lista la vacuna para combatir esta enfermedad. María Neira, directora de Medio Ambiente, Cambio Climático y Salud de la Organización Mundial de la Salud (OMS) considera que esto podría ocurrir a finales de año o en los primeros meses de 2021.

"Yo creo que estará lista en los primeros (meses) del próximo año. Algunos muy optimistas dicen que puede ser a finales de este año, pero ya veremos", aseguró el miércoles en un foro realizado por Barcelona Tribuna.

En su participación, señaló que la organización es la encargada de dirigir los esfuerzos realizados por los países que la integran, con el fin de que, cuando se genere la vacuna, sea repartida en las naciones equitativamente.

"No solo hay que desarrollar las vacunas, sino que hay que asegurarse que hay una producción, distribución, que las personas tienen acceso a ellas (...) Corresponde a la OMS asegurarse que no habrá una carrera donde se beneficien solo países que pueden pagarlo (...) Confiamos en que, si bien no todo está terminado, ni listo, ni mucho menos, que esta distribución pueda ser lo más equitativa posible", aseveró.

Neira consideró que las naciones brindarán mecanismos para que toda la población pueda obtener los anticuerpos para combatir al SARS-COV-2.

Según datos de la Universidad Johns Hopkins, hasta este jueves hay 8 millones 391 mil 551 casos confirmados de la enfermedad a nivel mundial y 449 mil 898 decesos.