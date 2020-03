¿La cloroquina es la cura para el coronavirus?

La cloroquina, medicina utilizada para tratar la malaria, ha sido promovida por el presidente Donald Trump como una cura milagrosa para tratar el coronavirus.

Sin embargo, no hay evidencia médica que corrobore que dicho medicamento sea eficaz para atender a pacientes con la referida enfermedad.

Incluso, este fin de semana, Nigeria informó que hubo dos casos de intoxicación por cloroquina después de que el presidente de Trump elogió el medicamento contra la malaria como un tratamiento para el COVID-19.

"Pudiera cambiarlo todo". "Muy interesante". "La forma en que actuaron con ese tipo de velocidad es algo increíble". "Muy poderoso". "Esto pudiera ser un logro tremendo. Tremendo". "Vamos a hacer que la medicina esté disponible casi inmediatamente". "Promete enormemente".

Ese es el presidente Trump inflando las expectativas sobre el fin de la crisis del coronavirus con sus relatos optimistas respecto una enfermedad que se está diseminando rápidamente sin medicamentos aprobados para tratarla, ninguna medicina preventiva, ninguna cura y sin suficiente equipo para ayudar a todos los enfermos.

Trump ha encabezado los encuentros con la prensa tratando de presentarse como un presidente de tiempos de guerra y haciendo una serie de declaraciones sobre la pandemia que fueron problemáticas y simplemente erróneas.

Los funcionarios de salud pública que estaban con él la semana pasada se retractaron algunas de esas declaraciones. Especialmente, el doctor Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades Infecciosas, quien habló enérgicamente para enfriar esas expectativas.

"Vamos a hacer que la medicina esté disponible casi inmediatamente y eso es lo que la FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos) ha estado haciendo de manera tan excelente. Ellos han pasado por el proceso de aprobación. Ha sido aprobado", dijo Trump en la reunión del pasado jueves.

Sin embargo, no es cierto que se haya aprobado un nuevo medicamento y que está listo para ser distribuido.

La medicina de la que habla, conocida químicamente como cloroquina, ha estado disponible desde hace décadas y se la usa para tratar la malaria. Técnicamente, los médicos pueden recetarla para los enfermos con COVID-19, pero Trump indicó falsamente que la FDA había autorizado la medicina específicamente para la pandemia. Eso significaría que el medicamento había satisfecho los requerimientos de la agencia para seguridad y efectividad.

Minutos más tarde, el comisionado de la FDA, doctor Stephen Hahn, enfatizó que la medicina aún requiere pruebas para determinar si puede ayudar a los pacientes. Dijo que la cloroquina tendría que ser probada en "un vasto estudio clínico pragmático para conseguir información real".

Las pruebas de medicamentos habitualmente requieren centenares de miles de pacientes e, incluso cuando se las acelera, toman de semanas a meses para completarlas. En sus declaraciones, Hahn advirtió que no se debe dar a los pacientes "esperanzas falsas" antes de que las medicinas sean completamente autorizadas.

Aunque la cloroquina ha mostrado indicios prometedores en estudios preliminares de laboratorio, algunos expertos dudan de que vaya a resultar efectiva en ensayos con seres humanos.

"Pienso que va a cambiar las cosas o quizás no", dijo Trump al hablar del medicamento.

Pero la FDA reiteró en una declaración horas después que no existen "terapias ni medicinas aprobadas por la FDA para tratar, curar ni prevenir el COVID-19".

"Si la cloroquina o la hidroxicloroquina resultan..., los números van a bajar muy rápidamente", dijo también el presidente.

No obstante, los medicamentos a los que se refiere son para tratar a personas ya enfermas. Eso no previene la diseminación del virus. Un estudio está probando la cloroquina para proteger a los trabajadores de salud, porque probablemente no habrá una vacuna antes de un año o más. Es demasiado pronto para tener mucha esperanza en esa y otras medicinas.

El jueves, Trump también dijo sobre el uso de la medicina de la malaria contra el COVID-19: "Los resultados y otras pruebas han sido muy prometedores-Tremendamente prometedores" Reunión el jueves.

Sin embargo, "No. La respuesta es no", dijo Fauci el viernes cuando se le preguntó si existía evidencia de que esa medicina es útil contra el COVID-19.

Añadió que las esperanzas sobre la medicina están basadas en información "anecdótica". "No fue realizada una prueba clínica controlada, así que no se puede hacer una declaración definitiva".