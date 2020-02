Italia reporta 10 muertos y más de 300 infectados por nuevo coronavirus

Funcionarios de Protección Civil en Italia reportaron este martes que la cifra de muertos por el nuevo coronavirus subió a 10 en el país, mientras que el número de casos subió a 322.

Las autoridades italianas señalaron que solo en la tarde del lunes se reportaron 100 nuevos casos. Los nuevos contagios se ubicaron fuera de las dos regiones del norte más afectadas por la enfermedad, incluidos tres en Sicilia, dos en Toscana y una en Liguria.

"Obviamente, no puedo decir que no estoy preocupado porque no quiero que nadie piense que estamos subestimando esta emergencia", declaró Giuseppe Conte, primer ministro italiano, antes de reunirse con representantes de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

"Confiamos en que con las medidas que hemos implementado, habrá un efecto de contención en los próximos días", agregó.

Italia ha cerrado escuelas, museos y teatros en las dos regiones afectadas por la enfermedad y las tropas están aplicando cuarentenas alrededor de 10 ciudades en Lombardía y el epicentro del brote en Véneto, Vo’Euganeo. Hasta el momento, las autoridades de ese país aún no identifican el origen del brote.

La isla de Sicilia informó su primer caso positivo de una mujer que vacacionó en Bérgamo, en Lombardía. También se informaron dos casos en Toscana.

Por otra parte, Croacia confirmó este martes su primer caso: en un hombre que había estado en Milán, la capital de Lombardía. Austria confirmó dos casos en una pareja que viajó desde la ciudad de Bérgamo en Lombardía hasta su hogar en Innsbruck el viernes pasado.

Además, España contó tres casos activos: una mujer en Barcelona que había estado en Lombardía en los últimos días, y un médico del norte de Italia y su pareja que estaban de vacaciones en las Islas Canarias.

El hotel donde se hospedaba la pareja, el H10 Adeje Palace en Tenerife, fue aislado después de que su resultado fuera positivo del virus, por lo que alrededor de mil turistas no pueden abandonar el sitio.

Las Islas Canarias, un archipiélago ubicado a unos 100 kilómetros al oeste de la costa africana, es un popular destino de vacaciones que atrae a los europeos durante todo el año. Muchos italianos están de vacaciones esta semana ya que las escuelas tienen un receso de mediados de invierno.