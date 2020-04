Despliegan protocolo por brote 'no hospitalario' de COVID-19 en clínica del IMSS en Tlalnepantla

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) implementó este miércoles el protocolo epidemiológico a raíz de los 20 casos de COVID-19 detectados entre personal del Hospital General Regional número 72, en Tlalnepantla.

Por ello, las personas contagiadas, así como sus contactos sospechosos de tener la enfermedad no están trabajando en la unidad médica y han estado bajo supervisión desde el pasado 27 de marzo.

"Esta situación no ha afectado áreas sustantivas del hospital", enfatizó el IMSS en un comunicado.

El instituto subrayó que los contagios entre quienes laboran en ese nosocomio no se originó al interior de ese, sino en el exterior, "entre personal que no labora en zonas de atención COVID-19 y que no tienen como función estar en contacto con pacientes sospechosos".

La dependencia sanitaria llegó a esta conclusión después de haber realizado un estudio epidemiológico

"En este se concluyó que el brote no fue hospitalario", indicó.

El IMSS agregó que realiza acciones para minimizar riesgos de operación y médicos, como la sanitización de todo el hospital y la entrega de equipos de protección personal.

"Ante esta emergencia sanitaria, el IMSS hace un llamado a no confundir a la población con información falsa que solo genera temor y desconfianza en los ciudadanos con los servicios de salud pública", pidió la dependencia.