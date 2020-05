Hemos jugado a la 'ruleta rusa' con nuestra salud... hasta ahora: Antonio Navalón

Durante años, la humanidad no ha tomado en serio su salud, lo que provocó que los sistemas inmunológicos se defiendan con suma dificultad ante virus como el COVID-19, indicó este jueves Antonio Navalón, columnista de El Financiero y analista internacional.

"Desde el punto de vista del humanismo, hemos jugado a la 'ruleta rusa' con nuestra salud. Nos autoadministramos medicamento (...) esto ha provocado que nuestro sistema inmunológico se defienda con más dificultad que hace años", señaló en su participación en el evento EF Meet Point COVID-19 y el mundo: Cambios geopolíticos después del coronavirus.

Navalón hizo hincapié en que la pandemia de coronavirus no es una crisis, sino un cambio de sistema a nivel mundial.

"Estamos ante un cambio sin precedentes, que nos lleva a tres cosas: ¿quién es el enemigo?, ¿por qué nos pasó? y ¿cómo nos pasó? Esto no es ajeno a la crisis del clima, ni al capitalismo, ni al haber convivido más de 40 años con el ébola y no encontrar una vacuna porque África no puede pagarla (...) Estos factores se han juntado a la vez. No es una crisis, es un cambio de sistema global completo", aseveró.

El columnista de El Financiero consideró que un grave problema a nivel mundial expuesto por el coronavirus es que no se ha tomado en cuenta que la vida en todos los aspectos jamás volverá a ser igual.