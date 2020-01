¿Hay vacuna contra el coronavirus?

Un 'extraño' virus nunca antes visto fue detectado en una ciudad al centro de China, mismo que ya ha cobrado la vida de nueve personas (hasta el momento) y ha infectado a 440 ciudadanos chinos. Es una enfermedad similar a la neumonía, según la Comisión Municipal de Salud de la ciudad de Wuhan, zona origen del virus.

Apenas el 31 de diciembre de 2019, el gobierno chino informó por primera vez sobre esta rara enfermedad a la Organización Mundial de la Salud (OMS), a partir de ese día se ha estado investigando más sobre el virus.

La OMS indicó que todavía hay muchas incógnitas, pero los científicos chinos han vinculado la enfermedad a una familia de virus conocidos como ‘coronavirus’, la misma del virus mortal MERS, que infectó a más de 8 mil personas y mató a 774 en una pandemia que arrasó con Asia en 2002 y 2003.

Los científicos aún no han comprendido cuán destructivo podría ser el nuevo virus, denominado 2019-nCoV. Los investigadores apenas comienzan a entender dónde se originó, cómo se transmite, qué tan lejos se ha propagado y qué síntomas presentan los pacientes.

De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (Centers for Disease Control and Prevention CDC), no hay vacunas contra el coronavirus.

Sin embargo, el ministerio de Salud de Rusia informó este martes que inició la elaboración de una vacuna contra el nuevo coronavirus, responsable del brote de una afección similar a la neumonía.

El viceministro ruso de Salud, Sergei Krayevoy, hizo el anuncio y agregó que ya se estableció contacto con las autoridades sanitarias del país asiático para obtener material biológico necesario para el desarrollo de la vacuna.

¿Cómo protegerse?

Entre las indicaciones, según las CDC, están lavarse bien las manos por lo menos 20 segundos y hacerlo de manera frecuente, evitar tocarse los ojos, la nariz o boca sin haberse lavado las manos, así como evitar el contacto cercano con personas que puedan estar infectadas.

Los coronavirus -dice la OMS- son organismos notoriamente resistentes. Son eficaces para esconderse del sistema inmune humano y no hemos desarrollado ningún tratamiento confiable de vacunas que pueda erradicarlos.

Las autoridades sanitarias están tomando medidas para evitar su propagación, y la OMS convocó para este miércoles 22 de enero a un comité para explorar si el virus constituye una emergencia de salud pública. Los investigadores creen que el número de casos puede ser mayor de lo que sugieren los informes actuales.

Sin embargo, eso no significa que las vacunas sean imposibles. Los científicos chinos consiguieron secuenciar el código genético del virus increíblemente rápido, lo que les dio la oportunidad de estudiarlo y buscar formas de combatir la nueva enfermedad.

Con información de la Organización Mundial de la Salud (OMS), los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos y agencias.