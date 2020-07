Hay que cuidarnos, ya vamos de salida de la epidemia; no perdamos las esperanzas: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado para que los mexicanos sigan cuidándose ante la epidemia de COVID-19, y pidió no perder las esperanzas.

"A seguir así, cuidándonos. Ya vamos, yo quiero decir, de salida, para que no perdamos la fe, no perdamos las esperanzas. La esperanza es una fuerza muy poderosa, no podemos perder la esperanza, no nos pueden quitar el derecho a la esperanza", apuntó en su conferencia desde Guanajuato.

Agregó que lo que actualmente sucede es "pasajero, como un mal sueño o una pesadilla" y que ya pasará.

Señaló que nunca se habían tenido tantas clases sobre higiene personal como ahora y que ya se sabe que se necesita mantener sana distancia.

"Ya sabemos que necesitamos mantener la sana distancia, ni modo, que nadie se ofenda si no le damos la mano, si no nos abrazamos, ya habrá tiempo para eso, ahora la sana distancia, que está probado que ayuda, y la higiene personal", recordó.

López Obrador aseguró que los mexicanos se han comportado de manera ejemplar en este sentido, pues no ha tenido que prohibir nada con toques de queda obligatorio, sino que la gente ha seguido las recomendaciones de quedarse en casa.

Hasta el martes, México ha registrado 311 mil 486 casos confirmados de coronavirus de manera acumulada, de los cuales se estima que hay activos 49 mil 467. Además, han fallecido 36 mil 327 personas por el virus, de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud.