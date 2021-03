Hasta el 50% de la población ya sería inmune frente al COVID-19, estima López-Gatell

Hasta el 50% de las y los mexicanos ya tendrían inmunidad frente al COVID-19, de acuerdo con estimaciones dadas a conocer por Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud.

El funcionario explicó que de acuerdo con la encuesta serológica realizada por el Gobierno mexicano en agosto pasado, y cuyos datos fueron dados a conocer a finales de 2020, el 25 por ciento de la población tenía anticuerpos contra la enfermedad.

"Después vino la gran oleada de invierno, entonces no sabemos completamente, con certidumbre, pero es probable que ahorita tengamos ya 45 o 50 por ciento de la población mexicana inmune", dijo en la conferencia de prensa sobre la pandemia de este jueves 18 de marzo.

López-Gatell refirió que este porcentaje sería una combinación entre quienes ya han sido vacunados y quienes han generado anticuerpos por contraer el virus.

"Entonces, en términos teóricos sólo nos falta 25 por ciento de lograr inmunidad (de rebaño). Obviamente no podemos seleccionar a unos y otros, los que ya tuvimos y los que no han tenido COVID y estamos vacunando a todas las personas, pero en teoría, cuando llegamos a tres cuartas partes de inmunidad ya no va a haber posibilidad de transmisión o va ser muy baja", aseguró.

México tiene registrados hasta el 18 de marzo 2.18 millones de casos confirmados de COVID-19 y 196 mil defunciones.

Hasta ese mismo día se han aplicado 4.94 millones de dosis de vacunas contra el virus y han llegado al país 8.16 millones de unidades.

Se estima, de acuerdo con las propias autoridades de Salud, que la llamada 'inmunidad de rebaño' se alcanzaría con el 75% de la población con anticuerpos.

El Gobierno mexicano mantiene la alerta para la población, con el llamado a quedarse en casa de ser posible, mantener sana distancia, usar cubrebocas y no hacer reuniones.

En Europa, países como Francia han regresado al confinamiento debido a una nueva escalada, la conocida como tercera ola, de casos de coronavirus.

En América, Brasil registra récords de casos de COVID-19.

En México no se descarta un nuevo repunte de la pandemia, según especialistas, especialmente por la relajación de las restricciones en diversos estados y por los días de descanso que vienen por la Semana Santa

Te puede interesar:

EU enviará a México vacunas COVID de AstraZeneca la próxima semana, adelanta AMLO

Esto es lo que sabemos del acuerdo de vacunas entre EU y México