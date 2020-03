Hagan pruebas, pruebas, pruebas: OMS a países con casos de COVID-19

La Organización Mundial de Salud (OMS) solicitó este lunes a los países que realicen pruebas de coronavirus.

"Tenemos un mensaje simple para todos los países: prueben, prueben, prueben. Prueben todos los casos sospechosos de COVID-19. Si dan positivo, aíslenlos y descubran con quién han estado en contacto cercano hasta dos días antes de que hayan desarrollado síntomas y hagan estudios a esas personas también", declaró en conferencia de prensa el líder de la organización, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

En el mensaje, mencionó que la forma más eficaz de evitar un mayor contagio y decesos es conociendo la cadena de transmisión, aplicando exámenes para determinar si se tiene o no el virus.

"No puedes luchar contra un fuego con los ojos vendados. Y no podemos detener esta pandemia si no sabemos quién está infectado", afirmó.

Adhanom Ghebreyesus dio a conocer que se han enviado casi 1.5 millones de pruebas a 120 naciones y que se están produciendo más. Además, indicó que el esfuerzo debe ser mundial.

"Esta es la crisis sanitaria mundial que define nuestro tiempo. Los días, semanas y meses por delante serán una prueba de nuestra determinación, una prueba de nuestra confianza en la ciencia y una prueba de solidaridad. Crisis como la del COVID-19 sacan lo mejor y lo peor de la humanidad", destacó.