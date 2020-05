Falta poco para decirle 'ya váyase' al nuevo coronavirus: López Obrador

Si la población del país continúa aplicando las medidas de sana distancia, México pronto saldrá de la etapa más crítica de la epidemia del COVID-19, afirmó este sábado el presidente Andrés Manuel López Obrador.

"Ya falta poco para salir, vamos a seguir las medidas, así que no relajemos la disciplina para que podamos decirle 'adiós' a esta pandemia. Iba yo a utilizar una mala palabra, pero no lo voy a hacer, pero para decirle 'ya váyase', que no esté rondando este virus en nuestro país y que si se quiere quedar, no tenga ningún efecto para nuestra salud", dijo en su mensaje sabatino.

El mandatario retomó lo expuesto el viernes por Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, sobre que la curva de casos de COVID-19 en la Zona del Valle de México registrará una caída después del próximo 6 de mayo.

"Si seguimos como vamos, tendremos solo hospitalizados en terapia intensiva a mil 800 enfermos (...) esa cantidad es relativamente menor a una situación de desbordamiento", explicó.

López Obrador reafirmó que las autoridades sanitarias cuenta con todas las camas, ventiladores y especialistas para atender a los infectados con el virus SARS-CoV-2 del país, especialmente a los de las zonas más afectadas por el padecimiento.

Al respecto, el presidente expuso que la Ciudad de México, Estado de México, Quintana Roo, Tabasco, Baja California y Sinaloa concentran el 65 por ciento de los casos confirmados en el país.

López Obrador afirmó que esta situación brinda tiempo al Gobierno para que se concentren en resolver la crisis en estas zonas y después concentren esta respuesta en los demás estados de la República.

Hasta el viernes, el COVID-19 ha provado la muerte de mil 972 personas e infectado a 20 mil 739 más.