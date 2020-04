Falta de materiales en hospital del IMSS de Baja California es real, no fake news: Derbez

La falta de materiales en la clínica 20 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de Baja California no es fake news, es real, dijo el actor Eugenio Derbez la tarde de este lunes en entrevista con Sofía Villalobos para El Financiero Bloomberg, luego de que su mensaje de denuncia sobre esta situación, difundido en sus redes sociales, fuera desmentido por la dependencia estatal.

"Me siento muy confundido porque mi intención era únicamente ayudar. Me molesta cómo están tratando de silenciar a los doctores en la clínica, desprestigiar lo que yo estoy diciendo. En ningún momento difundí fake news, todo lo que yo dije es real", aseguró el actor mexicano desde Los Ángeles.

Comentó que su único objetivo era ayudar: "Me contactaron desesperados los médicos del Seguro Social de la clínica 20 del IMSS y me dijeron si podía utilizar mis redes sociales para difundir este mensaje y para pedir a la ciudadanía que ayudara con mascarillas, material, porque se habían quedado solos, las autoridades los habían abandonado. Y lo único que hice fue leer la carta del doctor y pedirle a la ciudadanía ni siquiera que apoyara con dinero. Ellos lo único que querían era que les llevaran materiales para poder atender a los enfermos".

Agregó que el domingo habló con los médicos para decirles que el IMSS de Baja California había publicado un mensaje en su cuenta de Twitter donde negaba la falta de materiales en la clínica 20, y que poco después una doctora que supuestamente trabaja ahí también negó la carencia de suministros.

"Me dijeron, Eugenio, es mentira. Aquí estamos nosotros. Esa señora ni siquiera viene aquí. Afortunadamente, en la mañana de hoy el gobernador de Baja California finalmente salió a hacer declaraciones y tuvo la amabilidad de mencionarme y de decir que la situación en Baja California no está fácil. Incluso yo hablé con él por teléfono. Puedes decir que hace tres meses y medio yo le dije a todo mundo que el talón de aquiles de Baja California iba a ser el IMSS, me dijo", mencionó el comediante.

Reiteró que nada de lo que dijo fue mentira: "Lo dije y lo vuelvo a sostener. Yo no sé de política, yo no estoy a favor de ningún partido, no le estoy tirando a nadie. Lo único que quiero es ayudar".

Añadió que lo que le sorprende es que es que se le invierta más tiempo a tratar de ocultar la información que atender a los enfermos que permanecen en el hospital.

Comentó que es momento de unirnos y de ayudar, y no de tratar de ocultar cifras.

Y llamó a que seamos el México que fuimos en el sismo del 19 de septiembre de 2017 en que todos nos unimos contra el dolor.