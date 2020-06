Estudio confirma que hidroxicloroquina, medicina tomada por Trump, no sirve para prevenir COVID-19

La hidroxicloroquina, medicamento contra la malaria que fue promocionado y luego tomado por el presidente Donald Trump con la esperanza de prevenir la infección por coronavirus, no ofreció a los pacientes ninguna protección en el primer estudio científico riguroso sobre el potencial para evitar el patógeno.

En el estudio participaron 821 trabajadores de la salud, socorristas y personas que viven con pacientes infectados. La mitad recibió hidroxicloroquina durante cinco días, mientras que la otra mitad recibió una píldora placebo que contenía el ácido fólico.

Después de dos semanas, el 12 por ciento de los que tomaron hidroxicloroquina habían desarrollado una infección, en comparación con el 14 por ciento que recibieron placebo, una diferencia que, según los investigadores, podría deberse al azar.

El nuevo coronavirus ha enfermado a 6.4 millones de personas y ha matado a más de 380 mil en todo el mundo desde que surgió a fines del año pasado en China.

La hidroxicloroquina se identificó temprano como un medicamento prometedor, ya que apareció en pruebas de laboratorio para dificultar que el virus penetre en células humanas sanas. Su uso posterior en pacientes, sin embargo, arrojó resultados mixtos.

El estudio más reciente y definitivo, publicado en el New England Journal of Medicine, no encontró beneficios ni signos de complicaciones graves, como ritmos cardíacos erráticos que se sabe que están asociados con el medicamento. Aproximadamente dos de cada cinco pacientes desarrollaron efectos secundarios, principalmente náuseas, malestar estomacal o diarrea. Agregar zinc y vitamina C no cambió los resultados del estudio.

"Para la prevención posterior a la exposición, esta es una evidencia bastante concluyente de que esto no funciona", dijo David Boulware, autor principal del artículo y médico de enfermedades infecciosas de la Universidad de Minnesota, en Minneapolis. "Una vez que está expuesto, la hidroxicloroquina no funciona para prevenir la infección".

Otros estudios, incluidos dos de Boulware y su equipo, están analizando diferentes poblaciones de pacientes, incluidos aquellos que toman el medicamento antes de exponerse al virus y aquellos que lo comienzan después de que ya han sido infectados.

La píldora ganó seguidores después de que un pequeño y controvertido estudio francés descubrió que ayudaba a los pacientes, lo que llevó a Trump a tomarla. Los estudios posteriores, incluido uno en la revista médica The Lancet, no lograron encontrar un beneficio sustancial y mostraron que el medicamento en realidad puede causar efectos secundarios graves. Esos informes también han sido cuestionados recientemente debido a posibles fallas en los datos que los investigadores analizaron para sacar sus conclusiones.

La controversia ha hecho que sea más difícil completar los estudios rigurosos necesarios para obtener respuestas, dijo Boulware.

"La politización de la investigación médica y la ciencia no ha sido útil para terminar este ensayo", dijo Boulware. “La mitad de la gente piensa que funciona, la otra mitad piensa que es peligroso. Se han creado más problemas para que las personas se inscriban en ensayos clínicos para obtener una respuesta definitiva".

En el estudio, los investigadores administraron el medicamento a personas que habían estado expuestas al virus en los últimos cuatro días, y luego rastrearon cuántos síntomas de infección se desarrollaron. Solo un pequeño número de los inscritos fueron evaluados para COVID-19 ya que el acceso a los diagnósticos era limitado.

"Si hubo más infecciones asintomáticas que nos perdimos, no podemos decir con certeza", dijo Boulware sasid. "Pero si no previene infecciones sintomáticas, sería poco probable que prevenga infecciones asintomáticas".

Los investigadores esperaban que el medicamento, que está ampliamente disponible y se vende de forma económica como una píldora, sería una herramienta eficaz para ayudar a controlar el brote. Es la única alternativa disponible al remdesivir de Gilead, un medicamento intravenoso que los reguladores permitieron en el mercado el mes pasado para pacientes hospitalizados que necesitan oxígeno.