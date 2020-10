Esto es lo que sabemos del caso del enfermero español que recibió vacuna de Oxford y dio positivo a COVID-19

El camino hacia una vacuna exitosa contra la pandemia de COVID-19 vivió el viernes un episodio después de que un participante de uno de los ensayos que se llevan a cabo dio positivo a la enfermedad.

Se trata del enfermero español Joan Pons Laplana, quien se ofreció como voluntario para recibir la inyección en la que colaboran AstraZeneca y la Universidad de Oxford.

¿Qué más sabemos de su caso? Te explicamos:

-Pons Laplana recibió la vacuna de AstraZeneca como parte de los ensayos de Fase 3, en Reino Unido.

-El enfermero trabaja en el Hospital de Sheffield al norte de Reino Unido.

-El también miembro del Consejo Ejecutivo de la Asociación de Cuidadores de Derbyshire señaló que empezó a presentar síntomas de COVID-19 el miércoles pasado.

-Pons Laplana empezó a registrar una fuente congestión nasal, por lo que perdió el olfato.

-El enfermero se puso en contacto con la Universidad de Oxford, como parte del protocolo que los participantes de los ensayos deben seguir si detectan algún síntoma, explicó en entrevista con el programa Aire de Santa Fe.

-El doctor que lo atendió le recomendó hacerse una prueba.

-"Yo estaba convencido de que iba a salir negativo, porque llevó ya 16 (exámenes) negativos. Cada semana me hago uno", comentó.

-No obstante, el jueves fue notificado de que su prueba dio positivo al patógeno.

-Tras comunicarle el resultado a la Universidad de Oxford, Joan se dirigió al hospital, pero el personal médico señaló que no era necesario que fuera hospitalizado.

-Pons Laplana debe permanecer en cuarentena hasta el próximo 17 de octubre.

-El enfermero señaló que la inyección evita que el virus SARS-CoV-2 pase del pulmón a la sangre.

-"Ahora es el momento donde se va saber gracias a mi positivo si la vacuna es eficaz", comentó en su cuenta de Twitter.

-Joan explicó que precisamente por ese punto, la Universidad de Oxford eligió a voluntarios que están en constante contacto con el virus SARS-CoV-2.

-"Esto no quiere decir que yo tenga COVID-19. Una cosa es el virus y el otro la enfermedad. La vacuna no impide que el virus entre al cuerpo, lo que impide es que yo desarrolle la enfermedad", explicó.

-Los anticuerpos contenidos en la inyección, explicó el enfermero, también previenen que el patógeno se multiplique.

-"Eso hace que la carga viral sea muy baja. Es decir, me protege a mí a las personas a mi alrededor porque como tengo muy poco virus, este no sale y así no puedo contagiar a otros", añadió.

