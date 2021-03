Esto es lo que sabemos del acuerdo de vacunas entre EU y México

La administración del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, está preparando un plan para enviar alrededor de cuatro millones de dosis de la vacuna contra COVID-19 de AstraZeneca a México y Canadá, la primera vez que Estados Unidos compartiría dosis con otros países. Esto es lo que sabemos hasta ahora sobre dicho plan:

-El trato aún no está finalizado, pero está tomando forma y Estados Unidos enviará a México 2.5 millones de dosis y a Canadá 1.5 millones de dosis, según dos funcionarios que pidieron a Bloomberg no ser identificados porque el acuerdo no ha sido anunciado por el gobierno de Estados Unidos.

-El canciller mexicano, Marcelo Ebrard, confirmó el acuerdo esta tarde a través de su cuenta de Twitter. "El acuerdo con EU da prioridad a AstraZeneca para asegurar la segunda dosis de 870 mil adultos mayores a quienes se les aplicó en febrero. Se trata de 2.5 millones de dosis. Sería el mejor inicio de una amplia cooperación en vacunas", escribió en la red social.

-La inyección de AstraZeneca aún no está autorizada en Estados Unidos, pero la administración de Biden tiene una reserva acumulada mientras la compañía trabaja para cumplir con una orden de ese país antes de la posible autorización de los reguladores.

-Esta semana, México hizo su segunda solicitud pública para que Estados Unidos compartiera las dosis, específicamente pidiendo inyecciones del suministro de AstraZeneca.

-La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, comentó el 1 de marzo que Estados Unidos está enfocado en asegurar suficientes vacunas para su propia gente, pero señaló que la recuperación económica de América del Norte sería una prioridad al comenzar las exportaciones.

