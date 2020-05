Esta es la lección que México no aprendió luego de la pandemia de A-H1N1, según especialistas

El eje rector para hacer frente a cualquier desastre en medicina es la respuesta en las camas de terapia intensiva, y esta es una lección que México no aprendió, pese a lo vivido durante la pandemia de 2009 causada por la gripe A-H1N1.

Así lo sostuvo el doctor Alejandro Macías, excomisionado contra el virus A-H1N1, durante su participación en el EF Meet Point COVID-19: un virus que nos cambió la vida.

"Desde A-H1N1 estuvimos al colapso, son cosas que no hemos aprendido, debimos haber aprendido que el eje rector es la respuesta en la cama de terapia intensiva, estas no se puede inventar, o decir solamente 'vamos a comprar más ventiladores'", dijo Macías al tiempo que agregó que también se necesita personal capacitado, "que tan solo el oxígeno levante 30 o 40 ventiladores, no solo es comprar, no tenemos suficiencia en personal técnico y especializado, y sin duda que si las acciones de distancia funcionan para que la terapia intensiva no colapse, qué bueno, pero creo que esto no sera posible".

Al ser cuestionado sobre la capacidad hospitalaria en el país, el doctor explicó que en términos generales la estructura se encuentra en buenas condiciones, pero en términos de terapia intensiva la capacidad es ínfima.

"México difícilmente tiene camas de terapia intensiva, cinco mil para todo el país, pero que sean buenas camas de terapia, difícilmente México tiene cinco mil. Estados Unidos tiene 100 mil con capacidad para duplicar y (esto) ha sido insuficiente, yo creo que eso señala cómo estamos nosotros.Tenemos capacidades ínfimas".

En tanto, el doctor Samuel Ponce de León, coordinador del programa de investigación en Salud de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), coincidió con Macías sobre la insuficiencia hospitalaria en los términos señalados.

"Tenemos un déficit en términos del sector salud, estamos actualmente en los últimos lugares de la fila en los registros de la OCDE en términos de capacidad de atención médica, partiendo de este y de las compras y contrataciones a las que llegamos tarde, con insuficiencia, se ha hecho un plan ciertamente muy esforzado para dar suficiencia a la atención hospitalaria, y los resultados los tendremos dentro de pocas semanas ", dijo Ponce de León.

Además, recalcó que en efecto, para presentar soluciones y hacer compras "estamos muy tarde para esta fase de la pandemia". El experto apuntó que en México se van a presentar fases sucesivas, "este episodio que está configurándose para tener su máxima expresión, se va a repetir en varias ocasiones".

Hasta el miércoles, México registró mil 732 a causa del nuevo coronavirus y 17 mil 799 casos confirmados, según datos de la Secretaría de Salud.