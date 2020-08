España prohíbe fumar en las calles y decreta cierre de bares y salas de baile en todo el país por COVID-19

España anunció este viernes que prohibirá fumar en las calles y el cierre de todos los bares, discotecas y salas de baile en todo el país con el fin de disminuir la ola de contagios por COVID-19.

"Hemos decidido adoptar por primera vez en democracia actuaciones coordinadas en materia de salud pública en beneficio de todas las Comunidades Autónomas de España. Estas medidas han sido adoptadas por unanimidad", indicó el ministro de Sanidad, Salvador Illa.

Detalló que, respecto al no fumar en la vía pública, se refiere a cualquier sustancia, no especialmente a tabaco.

"Lo mejor es no fumar. La medida es que no se puede fumar en espacios públicos si no se pueden garantizar dos metros de distancia, pero yo voy más allá y creo que lo mejor es no fumar en la vía pública", aseveró.

Otras medidas son: las reuniones deben limitarse a un máximo de 10 personas y que el horario de cierre de los locales es a las 1:00 horas.

Actualmente, en España hay 28 mil 605 casos confirmados de pacientes con SARS-COV-2 y 337 mil 334 decesos por la enfermedad, según datos de Bloomberg proporcionados por la Universidad Johns Hopkins.