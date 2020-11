Entre 15 y 34 millones de vacunas contra COVID-19 de Pfizer llegarían a México en diciembre: López-Gatell

Pfizer enviará a México entre 15 a 34 millones de vacunas contra COVID-19 en diciembre, estimó este jueves el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell.

"(Pfizer) le ha ofrecido a México la posibilidad de que, en diciembre de 2020, llegaran esas vacunas, las que en su momento contrate México, que estamos pensando, podrían ser 15 millones de dosis (...) Ese el planteamiento que hizo (la compañía), me tendría mucha reserva de llamarle compromiso, pero en la oferta realizada, los montos ofrecidos están entre 15 hasta 34 millones (de dosis). Estamos en proceso de negociación", mencionó en entrevista para W Radio.

Comentó que, en el caso de AstraZeneca, compañía con la que también el país tiene convenio respecto a las inyecciones, precisó que se estima que llegarán en marzo de 2021.

Reiteró que, hasta el momento, tanto las inyecciones de Pfizer, AstraZeneca y otras firmas se encuentran en las fases de testeo.

López-Gatell aseveró que la aplicación de las dosis no son una campaña de vacunación, sino consiste en las pruebas para determinar si las inyecciones funcionan.

"No es una aplicación para protección de las personas, como en campaña de vacunación, es para realizar los estudios clínicos. (...) Son una invención nueva las vacunas COVID (...). Se debe probar que sirve para lo que se pretende, como reducir el riesgo de enfermedad y que el producto es seguro. ¿A qué le llamamos seguro en medicina y salud pública? Las dosis pueden causar reacciones secundarias, alteraciones temporales que son aceptables siempre que no sean graves, que no dejen daño permanente y que sean semejantes a lo que ocurre en la vida diaria", expuso.

El 9 de noviembre, Pfizer dio a conocer que las dosis experimentales, que elabora con BioNTech, previnieron más del 90 por ciento de las infecciones en un estudio de decenas de miles de voluntarios, convirtiéndose en uno de los avances científicos más alentadores hasta ahora en la batalla contra el coronavirus.

Ocho meses después de la peor pandemia en un siglo, los resultados preliminares allanan el camino para que las empresas busquen una autorización de uso de emergencia de los reguladores si más investigaciones muestran que la inyección también es segura.

Con información de Bloomberg

