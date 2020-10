Ensayos de vacuna de AstraZeneca contra COVID-19 seguirán en Brasil pese a muerte de voluntario

Los ensayos de la vacuna contra el COVID-19 que desarrolla AstraZeneca seguirán adelante mientras se realiza la investigación de la muerte de un voluntario en Brasil.

Un voluntario brasileño que participaba en ensayos de la vacuna contra el COVID-19 de AstraZeneca murió , informaron los periódicos locales citando información de Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa) del país.

Una persona familiarizada con el asunto dijo que el participante no había recibido la vacuna de la compañía. La persona pidió no ser identificada porque la información no es pública.

La autoridad sanitaria de Brasil, Anvisa, dijo que había sido informada el lunes de la muerte del voluntario del estudio y había recibido un informe parcial de un comité internacional que evaluaba la seguridad del ensayo. Ese comité sugirió que el juicio debería continuar, dijo Anvisa en un comunicado.

AstraZeneca, que está desarrollando la vacuna con la Universidad de Oxford, dijo que no puede comentar sobre casos individuales debido a la confidencialidad y las reglas de los ensayos clínicos.

"Todos los incidentes médicos significativos son cuidadosamente evaluados por los investigadores en los ensayos, un comité independiente de seguridad y las autoridades", dijo. "Estos exámenes no han llevado a ninguna preocupación sobre la continuación del estudio en curso".

En tanto, Oxford no tiene preocupaciones sobre la seguridad del ensayo de la vacuna después de una revisión independiente y cuidadosa, y los reguladores de Brasil han recomendado que continúe, dijo en un comunicado el director de comunicaciones de la universidad, Stephen Rouse.

El ensayo clínico de la vacuna en Estados Unidos ha estado en espera durante más de un mes. Los estudios se detuvieron a nivel mundial en septiembre cuando un participante del Reino Unido se enfermó, pero se han reanudado en el Reino Unido, Brasil, Sudáfrica e India en las últimas semanas.

La vacunas de AstraZeneca se basa en adenovirus, gérmenes del resfriado que los investigadores han utilizado en terapias experimentales durante décadas.

AstraZeneca dijo a los analistas a principios de octubre que esperaba que el estudio de EE. UU. Pudiera reanudarse este año y que la aprobación global estaría determinada por los resultados de pruebas fuera de EE. UU.

En el mundo van más de 40 millones 997 mil casos confirmados de la enfermedad y alrededor de un millón 127 mil fallecimientos, de acuerdo con la Universidad Johns Hopkins.

Con información de Bloomberg

