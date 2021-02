Encuentran nueva variante de COVID en México: está en 80% de casos y tiene mayor transmisión

El Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (Indre) informó este jueves que se halló una variante de COVID-19 que es la que, en las últimas semanas, se ha identificado con mayor frecuencia en el país, con un porcentaje que llega hasta el 80 por ciento.

En conferencia de prensa, José Ernesto Ramírez González, titular de la Unidad de Desarrollo Tecnológico e Investigación Molecular del Indre, detalló que la variante, identificada como B.1.1.222, tiene dos mutaciones importantes, las cuales la podrían hacer más transmisible.

"Su principal impacto es que ha aumentado su distribución. El 80 por ciento de los casos identificados se presenta esta mutación. Seguramente tiene una mayor transmisibilidad", mencionó.

"Son mutaciones importantes y no las podemos dejar de lado".

Ramírez González expuso que los primeros casos detectados de esta variante datan de octubre del 2020.

No obstante, conforme fueron avanzando las semanas, se halló que las variantes que habían sido predominantes en México en el primer año de la pandemia comenzaron a ser desplazadas, en los análisis genómicos, por esta nueva variante.

Algo similar a lo que pasó con las variantes que se identificaron primero en países como Reino Unido, Brasil y Sudáfrica.

"Nos dimos cuenta que iban incrementando en su frecuencia de identificación en estos países", aseveró.

"Y este efecto lo estamos observando nosotros en esta variante que estamos encontrando, que estamos reportando en este momento".

El funcionario expuso que no es correcto llamarle a esta nueva variante como "variante mexicana", de la misma forma en la que no es correcto llamarle a otras variantes por nombres de países.

"No es correcto nombrarlas variantes brasileñas, tienen un nombre específico, de momento no es adecuado, porque no sólo circula en nuestro país, este linaje con esta mutación se ha hallado en Canadá, en Estados Unidos...", comentó.

"No es adecuado por el momento llamarle variante mexicana"

Te puede interesar:

México suma más de dos millones de dosis aplicadas de vacuna contra coronavirus

Suman 183,692 muertes por coronavirus en México