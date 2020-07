Élite rusa recibe vacuna experimental contra el COVID-19

Decenas de personas que conforman la élite empresarial y política de Rusia han tenido acceso temprano a una vacuna experimental contra el COVID-19, ya que el país se apresura a ser uno de los primeros en desarrollar una inoculación, de acuerdo con personas familiarizadas con la iniciativa.

Los altos ejecutivos de compañías como el gigante de aluminio United Co. Rusal, así como magnates multimillonarios y funcionarios gubernamentales comenzaron a recibir vacunas desarrolladas por el Instituto Gamaleya en Moscú a principios de abril, aseguraron las personas. Se negaron a ser identificados ya que la información no es pública.

La vacuna de Gamaleya, financiada por el Fondo de Inversión Directa de Rusia y respaldada por el Ministerio de Defensa, completó la semana pasada un ensayo de fase uno con personal militar.

El instituto no ha publicado resultados para el estudio, que involucró a unas 40 personas, pero ha comenzado la siguiente etapa de pruebas con un grupo más grande.

La oficina de prensa de Gamaleya no pudo ser contactada inmediatamente para hacer comentarios. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, quien se recuperó de COVID-19 después de ser hospitalizado con el virus en mayo, aseveró que no conoce los nombres de las personas que recibieron la vacuna del instituto.

Cuando se le preguntó en una conferencia telefónica con periodistas este lunes si el presidente Vladimir Putin la había tomado, Peskov mencionó: "Probablemente no sería una buena idea usar una vacuna no certificada en el jefe de Estado", y agregó que no estaba al tanto otros funcionarios lo intentan.

Los comentarios de Peskov siguieron a una declaración del Ministerio de Salud que decía que solo los participantes en los ensayos de Gamaleya son elegibles para las pruebas.

Si bien las nuevas vacunas son "seguras" porque se basan en vacunas comprobadas para otras enfermedades, su efectividad aún no se ha determinado, según Sergei Netesov, exejecutivo de Vector, un centro estatal de virología en Novosibirsk, Siberia, eso también está trabajando en una inoculación.

"Los que lo toman lo hacen bajo su propio riesgo", indicó Netesov.

Rusia ha reportado más de 750 mil casos de COVID-19, el cuarto total más grande del mundo, y el programa de Gamaleya está en una pista más rápida que muchos desarrolladores en Occidente.

El jefe de RDIF, Kirill Dmitriev, precisó la semana pasada que los ensayos de fase tres comenzarán el 3 de agosto e incluirán a miles de personas en Rusia, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, con la vacuna distribuida a nivel nacional desde septiembre.

Los investigadores occidentales suelen realizar ensayos de fase tres durante meses para comprender mejor la seguridad y la eficacia.

El candidato de Gamaleya es una vacuna llamada vector viral basada en adenovirus humano, un virus del resfriado común, fusionada con la proteína espiga del SARS COV-2 para estimular una respuesta inmune. Es similar a una vacuna desarrollada por CanSino Biologics de China, que ya está en fase dos de ensayos con planes para más en Canadá.

Canadá se encontraba entre los países, junto con Estados Unidos y el Reino Unido, que la semana pasada acusaron a los hackers informáticos respaldados por el Gobierno ruso de intentar robar secretos de su investigación de la vacuna COVID-19. Los funcionarios rusos niegan las acusaciones.

Vacuna experimental

Según un investigador familiarizado con el esfuerzo, el programa bajo el cual los rusos de la élite han tenido la oportunidad de ofrecerse como voluntarios para las dosis de la vacuna experimental es legal, pero se mantiene en secreto para evitar un 'enamoramiento' de posibles participantes. Indicó que varios cientos de personas han estado involucradas.

Bloomberg confirmó a docenas de personas que recibieron las vacunas, pero ninguna permitió que se publicaran sus nombres.

No está claro cómo se seleccionan los participantes y no forman parte de los estudios oficiales, aunque el instituto los controla y registra sus resultados. Los pacientes generalmente reciben las vacunas: se necesitan dos para producir una respuesta inmune que Gamaleya dice que durará unos dos años, en una clínica de Moscú conectada al instituto.

A los participantes no se les cobra una tarifa y firman los comunicados que confirman que conocen los riesgos involucrados.

Dmitriev, del RDIF, precisó que él y su familia habían tomado las fotos y señalaron que también se ha dado la oportunidad a un número significativo de otros voluntarios. Se negó a proporcionar más detalles. El Instituto Gamaleya comentó que vacunó a su director, así como al equipo que trabajaba en el ensayo, cuando comenzó. En mayo, Sberbank, controlado por el estado, reclutó voluntarios entre los empleados para tomar los golpes.

Un alto ejecutivo que ha sido inoculado señaló que no experimentó efectos secundarios. Dijo que los riesgos para la salud valen la pena poder reanudar la vida normal, tanto personal como profesional. Otros participantes informaron haber experimentado fiebre y dolores musculares después de recibir las vacunas.

Carrera de vacunas

Varios gerentes en las oficinas de Rusal en Moscú, que se basan en la vacuna contra el ébola de Gamaleya para mantener las operaciones en el país de Guinea de África occidental, ya han tomado las inyecciones contra el COVID-19 del instituto, dieron a conocer personas familiarizadas con el asunto.

El fabricante de fertilizantes PhosAgro PJSC se encuentra entre las corporaciones que han sido invitadas a hacer lo mismo, dijeron otras personas. Los portavoces de Rusal y Phosagro declinaron hacer comentarios.

Algunos ejecutivos de las principales compañías dijeron que rechazaron la oferta por problemas de salud. Un magnate comentó que decidió no participar después de que su médico le señaló que tomaría al menos un año evaluar los riesgos de la nueva vacuna.

Los resultados iniciales del ensayo de CanSino mostraron que su vacuna basada en adenovirus tuvo un efecto disminuido en algunas personas que tenían una inmunidad preexistente a ese patógeno.

Dmitriev de RDIF aseveró que los investigadores en Rusia están probando dos tipos diferentes de vectores de adenovirus para reducir las posibilidades de inmunidad preexistente y reducir la efectividad del cóctel.

El jefe de Gamaleya, Alexander Ginzbur, declaró que no estaba al tanto de que ningún funcionario del Gobierno o líder empresarial tomara la vacuna de su instituto, según Interfax.

Con asistencia de Irina Reznik y Andrey Biryukov