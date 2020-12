El que quiera usar cubrebocas puede hacerlo, yo no lo impido: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador comentó este miércoles que las personas que se sientan más seguras usando cubrebocas para evitar contagios de COVID-19 puede hacerlo.

Al ser cuestionado sobre si considera que es contradictorio que él como presidente no utilice mascarilla mientras el Gobierno en la Ciudad de México y a nivel federal pide en campañas que sí se porte, dijo que no es así, pues "cada quien es libre".

"El que quiera ponerse cubrebocas y sentirse más seguro lo puede hacer, yo no lo estoy impidiendo. Yo lo que quiero es que todos actuemos de manera responsable, y que nos cuidemos. Si se usa cubrebocas y de esta manera se siente la persona más segura, adelante", indicó en su conferencia matutina.

Recordó que él es un ciudadano y que los políticos no son todólogos, por lo que es necesario seguir instrucciones de los especialistas y personal de salud.

"¿Qué me recomiendan? Sana distancia. Lo otro, no reunirnos, no agruparnos, no convivir, lavarnos las manos, si tienen algún síntoma de inmediato hacerse la prueba. Yo me hago pruebas constantemente, incluso no tengo los síntomas pero me hago pruebas para estar seguro que no voy a perjudicar a nadie, a infectar a nadie", apuntó.

