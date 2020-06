¿El coronavirus se está debilitando?

Es natural querer buenas noticias en tiempos difíciles. Existen peligros potenciales al leer demasiadas cosas.

En Italia, hay un debate público en curso sobre un posible cambio alentador, que indica que podría haber una versión más débil de COVID-19.

Un destacado virólogo y un médico han respaldado esta idea, ya que la cantidad de muertes, casos, pacientes gravemente enfermos y la carga viral que han visto en los hisopos están disminuyendo o se mantienen estables incluso cuando el país se reabre. El virólogo Arnaldo Caruso sugirió que el virus podría desaparecer incluso sin una vacuna, y que el distanciamiento y las máscaras podrían no ser necesarias pronto.

En una entrevista, Caruso reconoció la posibilidad de otras explicaciones y un resurgimiento futuro; aun así, la noción de un virus más débil es comprensiblemente popular y bien puede surgir en otros países que han pasado el peor de sus brotes.

Sin embargo, esto no se puede usar como base para tomar decisiones de salud pública. Definitivamente no se ha cumplido ni probado, y el argumento de la mutación podría conducir a malas decisiones si se toma demasiado en serio.

Los virus cambian con el tiempo, a veces de manera significativa. Estos cambios impulsados ​​por la mutación son la razón por la cual necesitamos nuevas vacunas contra la gripe cada año, y por qué varían los brotes estacionales. También hay una compensación evolutiva entre la mortalidad y la transmisión (un virus que mata a demasiadas personas no se puede propagar), por lo que algunos se vuelven más leves.

Los científicos que trabajan en vacunas aceleran el proceso de mutación para producir las llamadas vacunas de virus vivos atenuados, que contienen cepas que producen inmunidad al virus original sin causar una enfermedad grave. La pregunta es si el virus que causa COVID-19, conocido como SARS-CoV-2, podría emprender este viaje por sí solo.

Hay una enorme diferencia entre una pausa causada por un cambio persistente en el virus y una causada por otra dinámica. El primero significa que el virus tiene una posibilidad real de desaparecer como una gran amenaza con el tiempo. El segundo escenario significa que el virus podría regresar con fuerza si los países y las personas bajan la guardia. Por el momento, simplemente no parece haber suficiente evidencia para apoyar la idea del primer escenario.

Los coronavirus son lentos para mutar en comparación con la influenza, y COVID-19 no parece ser diferente. La mayoría de las mutaciones no producen ningún tipo de cambio significativo en la forma en que actúa un virus. Los primeros estudios de genomas del SARS-CoV2 han encontrado cambios genéticos, pero no un linaje que cumple con la definición de una nueva cepa, una rama del virus que es funcionalmente diferente de otras.

Un estudio que aún no se publica sobre más de 15 mil genomas del Instituto de Genética del University College of London examinó la posible aparición de una cepa más transmisible. Las mutaciones que encontró parecían ser neutrales o ligeramente dañinas para la propagación de COVID-19, y es menos probable que se mantenga una versión menos infecciosa. Los investigadores no analizaron la posibilidad de una mutación que haga que el virus sea menos mortal, pero dijeron que los cambios genéticos más recurrentes que han visto hasta ahora no parecen adaptaciones evolutivas.

Incluso para la gripe pandémica, un virus mucho más dado a un cambio rápido que el que causa COVID-19, unos pocos meses serían un corto periodo de tiempo para una mutación funcional generalizada. No existe un caso evolutivo claro para un virus como el SARS-CoV-2, que ya ha logrado infectar a más de 6 millones de personas y, a menudo, causa síntomas leves, para que se vuelva más leve rápidamente. En todo caso, parece más probable que sea genéticamente estable.

Sin muchos más datos e información sobre las poblaciones específicas que se comparan tanto con hisopos como con experiencias clínicas, la evidencia que proporcionan los fanáticos de la mutación sigue siendo anecdótica y puede verse afectada por el sesgo de selección. Menos actividad viral en los experimentos de laboratorio descritos por Caruso podría ser más convincente, pero él describe esto como un resultado muy temprano y no parece haber sido confirmado o vinculado a una explicación biológica.

Si el virus no está cambiando a una forma más leve, ¿qué más puede explicar que el COVID-19 no parece tan malo en algunos lugares? El hecho es que muchas otras cosas podrían estar funcionando. Es posible que el virus parezca más débil al otro lado del mundo porque las pruebas y la vigilancia ampliadas están atrapando a las personas antes en el curso de su enfermedad, a diferencia de hace meses, cuando la mayoría solo se evaluaba si se enfermaban lo suficiente para ser internados en un hospital. Los médicos también saben más sobre cómo tratar a las personas y ya no están tan abrumados.

Es probable que una parte importante de las personas más vulnerables debido a un sistema inmunitario debilitado u otros factores ya estén infectados, especialmente en las zonas más afectadas de Italia. Los que no lo están están mejor protegidos por medidas de salud pública, un menor nivel de propagación comunitaria, posibles efectos estacionales temporales y al menos cierto grado de inmunidad adquirida en la población.

Dado todo eso, el camino más prudente durante mucho tiempo es tratar al COVID-19 como la amenaza mortal que fue en Italia hace unas pocas semanas y que continúa en todo el mundo.