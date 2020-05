Dramático que aún haya personas que no identifiquen como enfermedad grave al COVID-19: López-Gatell

Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, calificó como "dramática" la reacción de los familiares de una persona que falleció por COVID-19 en el Hospital General Las Américas en Ecatepec, pues puede indicar que la población no comprende la gravedad del padecimiento.

"Lo que me parece dramático es que no haya llegado información a todas las personas o que a pesar de que haya llegado la información, haya personas que aún no identifican al COVID-19 como una epidemia grave", comentó en conferencia de prensa.

Un grupo de personas ingresó el viernes a la fuerza en el Hospital General Las Américas en Ecatepec, argumentando que no se les proporcionaba información sobre el estado de salud de sus familiares.

Los individuos agredieron a un médico urgenciólogo, tres personas de vigilancia y un trabajador administrativo.

Un video que circula en las redes sociales mostró camillas con presuntos cuerpos de personas fallecidas. En este, una mujer, quien se identificó como la madre de un joven quien estaba internado por COVID-19, afirmaba que su hijo estaba en buenas condiciones.

Al respecto, López-Gatell remarcó que el virus SARS-CoV-2 puede provocar la aparición acelerada de una neumonía.

"Las personas pueden perder la vida porque no pueden oxigenar la sangre. Nadie puede vivir 5 minutos sin oxígeno en la sangre (...) En pocos minutos, en pocas horas, una persona aparentemente en buen estado (de salud) puede morir por COVID-19", dijo.

En el audiovisual, la mujer sugirió que el personal sanitario había "inyectado" a su hijo, lo que provocó posteriormente su muerte.

"Esto me parece fuera de toda posibilidad, porque los hospitales son para todo lo contrario: son sitios de atención, no de daño", comentó.

Hasta este sábado, el país registra 2 mil 61 fallecimientos y 22 mil 88 casos confirmados del padecimiento provocado por el virus SARS-CoV-2.

Con información de Eulalio Victoria