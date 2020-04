Donaciones de multimillonarios contra COVID-19: Te contamos quiénes y cuánto han dado

La respuesta a la propagación del nuevo coronavirus no tiene precedentes. Los gobiernos han aprobado paquetes de estímulos económicos valuados en miles de millones de dólares, mientras que empresas, organizaciones benéficas, fundaciones familiares y personas particulares se han comprometido a aportar miles de millones más.

En medio de la pandemia, estas han sido algunas de las donaciones anunciadas desde febrero y destinadas a ayudar a combatir la pandemia de COVID-19:

-100 millones de dólares: Jeff Bezos a Feeding America, que distribuirá los fondos a su red nacional de despensas y bancos de alimentos, según una publicación de Instagram⁣.

-100 millones de dólares: Michael y Susan Dell, a través de la Fundación Michael & Susan Dell, que incluye 20 millones de dólares para el Acelerador Terapéutico COVID-19, e iniciativas de ayuda enfocadas en apoyar la atención médica, educación, organizaciones sin fines de lucro y pequeñas empresas.

-100 millones de dólares: Fundación Bill y Melinda Gates para desarrollar una vacuna y financiar los esfuerzos de detección, aislamiento y tratamiento, así como ayudar a las autoridades de salud pública en África y el sur de Asia.

-40 millones de dólares: Bloomberg Philanthropies le prometió esta cantidad a un fondo de respuesta global y formó parte de un grupo que dijo que dará 75 millones de dólares a un fondo de impacto social de la ciudad de Nueva York. Michael Bloomberg es el multimillonario fundador y propietario mayoritario de Bloomberg LP, la empresa matriz de Bloomberg News.

-42 millones de dólares: Fundación Carlos Slim, que serán destinados a iniciativas en México, tales como el saneamiento en hospitales públicos, atención médica para ancianos y acceso a una plataforma de aprendizaje en línea para niños de primaria desarrollada por la fundación.

-31 millones de dólares: Chan Zuckerberg Initiative, que incluye 25 millones de dólares para el Acelerador Terapéutico COVID-19; 5 millones de dólares para iniciativas de respuesta en el Área de la Bahía; y 500 mil dólares para el Consejo de Directores de Escuelas Estatales para abordar inquietudes de políticas derivadas del cierre de escuelas a largo plazo.

-25 millones de dólares: Steve y Connie Ballmer, a través de Ballmer Group, que incluye 10 millones de dólares para la facultad de medicina de la Universidad de Washington, así como iniciativas de ayuda en Los Ángeles, Seattle y el suroeste de Michigan.

-12 millones de dólares: Fundación Vladimir Potanin, que incluye ayuda a personas mayores y a personas sin hogar.

-15 millones de dólares: Ken Griffin y socios de Citadel y Citadel Securities, que incluyen donaciones a Coalition for Epidemic Preparedness Innovations, para el desarrollo de vacunas, y al fondo de escuelas públicas de Chicago y la Universidad Rockefeller para que realicen terapias inmunológicas.

-10 millones de dólares: Leon y Debra Black para el Fondo del Alcalde para el Progreso de Nueva York. La donación se destinará a alimentos y suministros para los trabajadores de la salud de Nueva York. La Cruz Roja colabora con la distribución. La familia Black se compromete a entregar 10 millones de dólares en donaciones al programa 'NYC Healthcare Heroes' a través de Robin Hood Foundation, que recibirá y administrará los fondos.

-10 millones de dólares: Phil Knight y exejecutivos de Nike para las organizaciones sin fines de lucro de Oregon. La donación incluye 7 millones de dólares para la Universidad de Salud y Ciencia de Oregon, destinados a la coordinación de las atenciones de salud y aumentar el número de pruebas.

-5.3 millones de dólares: Fundación de Arthur Blank para apoyar las iniciativas en Atlanta y Montana, que contempla 100 mil dólares para la Fundación de la Policía de Atlanta.

-5 millones de dólares: Brian y Aileen Roberts para comprar 50 mil computadoras portátiles para los niños de las escuelas de Filadelfia.

-4 millones de dólares: Ray y Barbara Dalio y Dalio Philanthropies. Esta donación incluye 3 millones de dólares para brindar ocho semanas de cuidado infantil a trabajadores de hospitales de Connecticut y 500 mil dólares para comprar y distribuir 14 remolques con alimentos entre los necesitados, en 64 lugares.

-2.65 millones de dólares: David A. Tepper Charitable Foundation destinará los fondos a un programa de ayuda para COVID-19 creado por Foundation for the Carolinas y United Way of Central Carolinas. Parte de la donación también va dirigida a la compra de 6 mil puntos de acceso móvil para ayudar a los estudiantes en las escuelas de Charlotte-Mecklenburg.

-1 millón de dólares: Sheryl Sandberg y Tom Bernthal al banco de alimentos Second Harvest de Silicon Valley.

-250 mil dólares: Fundación de la familia de Dan y Jennifer Gilbert a la United Community Housing Coalition en Detroit para apoyar el pago de hipotecas, alquileres y servicios públicos. Quicken Loans y su fondo Community Fund también hicieron donaciones para ayudar a Detroit.