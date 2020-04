Director de la OMS denuncia amenazas de muerte y ataques racistas durante su trabajo contra COVID-19

El director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, dijo haber recibido amenazas de muerte y ataques racistas durante el trabajo contra el COVID-19 que ha realizado desde el organismo.

“Puedo contarte de ataques personales que han estado ocurriendo por más de dos o tres meses. Abusos o comentarios racistas, dándome nombres, (como) ‘negro’. Estoy orgulloso de ser ‘negro”, respondió Ghebreyesus a las preguntas de un reportero en conferencia de prensa esta mañana.

“No me importa, para ser honesto […] por primera vez haré esto público, (he recibido) incluso amenazas de muerte. Me importa un comino porque son ataques personales”, expresó el funcionario.

Añadió que lo que realmente le entristece es cuando la comunidad afrodescendiente es insultada, pero aclaró que cuando el ataque es personal, no responderá. “No tengo ningún complejo cuando soy yo quien es atacado por motivos de raza, pero lo otro no lo podemos tolerar”, sentenció.

Ghebreyesus declaró que hace tres meses vino un ataque desde Taiwán y denunció que el ministerio de Relaciones Exteriores no se desmarcó sino que “comenzaron a criticarme en medio de todos los insultos, pero no me importó”.