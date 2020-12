Si dejaste de percibir repentinamente el olor y sabor de la comida, es posible que tengas COVID-19

La pérdida del olfato, llamada anosmia, es un síntoma común de COVID-19.

Durante los últimos nueve meses, los dos, un científico sensorial y una epidemióloga de enfermedades infecciosas, hemos aplicado nuestra experiencia respectiva para desarrollar programas de detección y prueba basados ​​en el olfato como parte de una respuesta a la pandemia del SARS-COV-2.

A principios de octubre, una de nuestras estudiantes de posgrado compartió la historia de su madre y su rutina diaria de café. Ilustra perfectamente cómo los controles de olor podrían usarse como una herramienta de detección de la infección por COVID-19.

Una tarde, la mamá de nuestra estudiante de posgrado fue a preparar su taza de café habitual solo para descubrir que no podía olerlo ni saborearlo. Su hija había oído hablar de la anosmia asociada a COVID, por lo que luego intentó oler un spray limpiador con aroma a pino y tampoco percibió nada.

Dada su anosmia repentina e inexplicable, la madre de nuestra estudiante se puso en cuarentena y se hizo una prueba de COVID-19, que resultó positiva. Al tomarse en serio la pérdida de su olfato, hacerse una prueba rápida y aislarse a sí misma, creó un 'callejón sin salida' para el virus, rompiendo la cadena de transmisión antes de que pudiera propagarse a cualquier otra persona.

Según algunas estimaciones, del 44 al 77 por ciento de las personas con COVID-19 pierden el sentido del olfato. Pero muchos no saben que lo han perdido hasta que intentan activamente oler algo que debería tener un aroma, como velas perfumadas.

Es por eso que alentamos a las personas a que intenten oler algo todos los días. La anosmia repentina e inexplicable es un síntoma específico de COVID-19. Las personas pueden usarlo como una herramienta de detección diaria de cadena de contagio, lo que proporciona otra herramienta en la lucha para contener COVID-19.

Un 'tapón' de olor

El COVID-19 afecta tu sentido del olfato de una manera diferente a como lo hace un resfriado común. Cuando tienes la nariz tapada, los olores, las moléculas activas de olor ligero que se encuentran en el aire, no pueden llegar físicamente a los receptores del olfato en la parte superior de la cavidad nasal.

Con el nuevo coronavirus, la pérdida del olfato es causada por una interrupción de la señalización.

La investigación ha demostrado que el virus ataca a las células que se encuentran detrás del puente de la nariz inmediatamente al lado de las neuronas olfativas.

Estas células de soporte están cubiertas con muchos de los receptores ACE2 que el virus explota para ingresar a las células, por lo que son especialmente vulnerables. Este tejido se inflama, interrumpiendo temporalmente la capacidad de las neuronas olfativas para señalar la presencia de un olor.

A diferencia del resfriado común, muchos pacientes con COVID-19 también pierden el sentido del gusto y también la quimiostesis, la capacidad de sentir el hormigueo de la carbonatación o el ardor de los chiles.

Un síntoma muy específico

La anosmia inexplicable suele ser bastante rara con otras infecciones virales, especialmente en ausencia de congestión o bloqueo nasal.

Si alguien pierde el sentido del olfato, es una buena señal de una posible infección por COVID-19. De hecho, análisis recientes sugieren que si tuviera que elegir solo un síntoma, la pérdida repentina del olfato puede ser el mejor predictor de un diagnóstico de coronavirus.

La pérdida del olfato es muy específica de este padecimientos, pero no todas las personas con infección por SARS-COV-2 lo reportan.

Críticamente, ser capaz de oler cosas no significa que esté libre de COVID. Si pudiste oler tu café esta mañana, ese es un resultado ambiguo: podría significar que no tienes COVID-19, pero también podría significar que estás infectado con SARS-CoV-2 y simplemente no perdió tu sentido normal del olfato.

Aunque los controles de fiebre han sido ampliamente desplegado, que son no específicos de COVID-19 - muchas otras enfermedades, como la gripe o faringitis estreptocócica, también causan fiebres.

Usar la pérdida del olfato como prueba de COVID-19 está lejos de ser perfecto. Pero debido a que un control de olor diario es muy específico, instantáneo y literalmente gratuito, es una herramienta de detección muy útil.

Hazlo diario

La historia de la madre de nuestra estudiante graduada ilustra cómo los controles de olor activos pueden detectar casos de COVID-19 en personas sin otros síntomas. En Penn State, donde trabajamos, estamos poniendo esto en práctica.

Este otoño, la escuela lanzó nuestro Detente, huele, cuídate, proyecto para concienciar sobre la conexión entre la pérdida repentina del olfato y la enfermedad pandémica.

Incluso desarrollamos diferentes "tarjetas de olfato" con un panel de pelar y oler para que las personas pudieran verificar su sentido del olfato con una herramienta estandarizada.

Si bien esta herramienta es preferible para la investigación, realizar una prueba de olor diaria por razones de salud pública no requiere una tarjeta de olfateo personalizada. La prueba podría consistir simplemente en oler la taza de café de la mañana o el champú que usas en la ducha.

Los controles del olfato no pueden detectar y no detectarán todas las infecciones no diagnosticadas, ya que se estima que entre la cuarta y la mitad de los pacientes con COVID-19 no pierden el sentido del olfato. Pero dado que las pruebas de olfato se pueden realizar sin costo, las desventajas de usarlas para la detección son mínimas.

La detección detiene la propagación

El cribado o detección oportuna es una de las herramientas más básicas de salud pública. Los factores más críticos para él en el COVID-19 son la frecuencia y la velocidad, siendo la sensibilidad de la prueba secundaria.

Es fácil comprobar su sentido del olfato: ¿quién no tiene una bolsa de café o té en la cocina o una pastilla de jabón en el baño? Y es rápido: tú sabes inmediatamente si la leche se agrió.

Combina esto con la alta especificidad de la anosmia en relación con otros síntomas, y creemos que los controles de olor diarios en el hogar pueden ayudar a satisfacer la necesidad de una herramienta de detección rápida, barata y específica.

El seguimiento de la pérdida repentina del olfato incluso se puede utilizar para el seguimiento a nivel de población de casos de COVID-19 dentro de un país o región.

Por supuesto, ningún programa de detección detectará el 100 por ciento de los casos. Es fundamental que las personas continúen practicando otros comportamientos de reducción de daños. Aún así, te recomendamos que te detengas y huelas. Y si pierdes el sentido del olfato, aíslate y comunícate con un profesional de la salud.

