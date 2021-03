¿Debemos confiar en la vacuna de AstraZeneca? El doctor Francisco Moreno te responde

Las vacunas contra el COVID-19 de AstraZeneca han estado en 'la mira' por su supuesta relación con casos de trombosis en Europa.

Aunque la Agencia de Medicamentos Europea (EMA, por sus siglas en inglés) determinó que no está vinculada a recientes casos de coágulos sanguíneos, es posible que tengas dudas sobre su aplicación. Al respecto, el doctor Francisco Moreno Sánchez, responsable del programa COVID-19 en el Centro Médico ABC Observatorio, dio la respuesta en el EF MEET POINT. La pandemia y la vacunación: ¿Dónde estamos y a dónde vamos?

"No te angusties; ponte la segunda dosis de AstraZeneca. Tiene ventajas (la vacuna): hay un estudio que mostró que te la puedes poner hasta la semana 12 y tiene la misma efectividad que si te la pones la semana cuatro", destacó este jueves.

Precisó que aún no se han observado los efectos de combinar inyecciones contra el SARS-COV-2 de diversas patentes.

"No hay todavía estudios al respecto; se están realizando. Sin embargo, no puedes combinar vacunas porque no sabes qué efectos puedes tener y la seguridad puede verse alterada", expuso.

Moreno dijo que, en caso de que tarde en llegar la segunda dosis de los proyectos que así la requieren, las y los inoculados tendrán protección.

"Tienes algo de protección, pero lo ideal es tener las dos dosis", dio a conocer.

