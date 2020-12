¿Culpas a otros cuando tú cometes un error? ¿Juzgas a los demás antes de pensar? Lee este texto

En 2008 comenzó a circular un rumor de que Barack Obama no nació en los Estados Unidos. En ese momento, me desempeñaba como presidente de la Junta de Salud de Hawái.

El director y el subdirector de Salud, ambos nombrados por un gobernador republicano, inspeccionaron el certificado de nacimiento de Obama en los registros estatales y certificaron que era real.

Pensé que esta evidencia resolvería el asunto, pero no fue así. Mucha gente pensó que el certificado de nacimiento era un documento inventado. Hoy en día, muchas personas todavía creen que el presidente Obama no nació en Estados Unidos.

Más recientemente, estaba escuchando un podcast de Science Friday sobre el movimiento contra la vacunación. Una mujer llamó que no creía que las vacunas fueran seguras, a pesar de la abrumadora evidencia científica de que lo eran. El anfitrión le preguntó cuántas pruebas necesitaría para creer que las vacunas eran seguras.

Su respuesta: Ninguna cantidad de evidencia científica podría hacerle cambiar de opinión.

Como psicólogo, este intercambio me molestó, pero no me sorprendió. Existen varios mecanismos bien conocidos en la psicología humana que permiten a las personas seguir aferrándose a las creencias incluso frente a información contradictoria.

Los atajos cognitivos vienen con sesgos

En sus inicios, la ciencia de la psicología asumió que las personas tomarían decisiones racionales.

Pero a lo largo de las décadas, ha quedado claro que muchas decisiones que toman las personas, sobre opciones que van desde parejas románticas y finanzas hasta comportamientos de salud riesgosos como sexo inseguro y otras situaciones, no se toman de manera racional.

En cambio, las mentes humanas tienen una tendencia hacia varios sesgos cognitivos. Estos son errores sistemáticos en su forma de pensar sobre el mundo.

Dada la complejidad del mundo que te rodea, tu cerebro 'corta' algunas esquinas para ayudarte a procesar información compleja rápidamente.

Por ejemplo, el sesgo de disponibilidad se refiere a la tendencia a utilizar información que puede recordar rápidamente. Esto es útil cuando pides helado en un lugar con 50 sabores; no es necesario que pienses en todos ellos, solo en uno que hayas probado recientemente y que te haya gustado.

Desafortunadamente, estos atajos pueden significar que termines en una decisión no racional.

Una forma de sesgo cognitivo se llama disonancia cognitiva. Este es el sentimiento de incomodidad que puede experimentar cuando tus creencias no están en consonancia con tus acciones o con la nueva información.

Cuando se encuentran en este estado, las personas pueden reducir su disonancia de una de dos maneras: cambiando sus creencias para que estén en consonancia con la nueva información o interpretando la nueva información de una manera que justifique sus creencias originales.

En muchos casos, las personas eligen lo último, ya sea conscientemente o no.

Por ejemplo, tal vez te consideres activo, para nada un adicto a la televisión, pero pasas todo el sábado tumbado en el sofá haciendo maratones de realities shows.

Puedes empezar a pensar en ti mismo de una manera nueva o justificar tu comportamiento, tal vez diciendo que tuviste una semana muy ocupada y necesitas descansar para hacer ejercicio mañana.

El sesgo de confirmación es otro proceso que te ayuda a justificar tus creencias.

Implica favorecer la información que respalda tus creencias y restar importancia o ignorar la información en sentido contrario. Algunos investigadores han llamado a esto "ceguera lateral": la gente ve los defectos en los argumentos que son contradictorios con los suyos, pero no pueden ver las debilidades en su propio lado.

Imagina a los fanáticos de un equipo de futbol que tuvo un resultado 7-9 en la temporada, argumentando que su escuadra es realmente fuerte, detectando fallas en otros grupos, pero no en el suyo.

Con el declive de los medios de comunicación en las últimas décadas y el aumento de las redes sociales, es más fácil rodearse de mensajes con los que ya está de acuerdo y minimizar su exposición a mensajes con los que no está.

Estas burbujas de información reducen la disonancia cognitiva, pero también dificultan el cambio de opinión cuando te equivocas.

Fortalecer las creencias sobre ti mismo

Puede ser especialmente difícil cambiar ciertas creencias que son fundamentales para el concepto de sí mismo, es decir, quién cree que es.

Por ejemplo, si crees que eres una persona amable y te enfrentas a alguien en el tránsito vial, en lugar de pensar que tal vez no eres tan amable, es más fácil pensar que la otra persona estaba conduciendo como un idiota.

Esta relación entre creencias y autoconcepto puede reforzarse mediante afiliaciones con grupos como partidos políticos, cultos u otros pensadores de ideas afines.

Estos grupos suelen ser burbujas de creencias donde la mayoría de los miembros creen lo mismo y se repiten estas creencias entre sí, fortaleciendo la idea de que sus creencias son correctas.

Los investigadores han descubierto que, en general, las personas piensan que están más informadas sobre ciertos temas de lo que realmente son.

Esto se ha demostrado en una variedad de estudios que analizan las vacunas, la invasión rusa de Ucrania e incluso cómo funcionan los inodoros. Estas ideas luego pasan de persona a persona sin estar basadas en hechos. Por ejemplo, solo el 70 por ciento de los republicanos dicen que creen que las elecciones presidenciales de 2020 fueron libres y justas a pesar de la falta de evidencia de fraude electoral generalizado.

Las burbujas de creencias y las defensas contra la disonancia cognitiva pueden ser difíciles de romper. Y pueden tener importantes efectos posteriores.

Por ejemplo, estos mecanismos psicológicos afectan la forma en que las personas han elegido seguir o no las pautas de salud pública sobre el distanciamiento social y el uso de cubrebocas durante la pandemia de COVID-19, a veces con consecuencias mortales.

Cambiar la mentalidad de las personas es difícil. Dado el sesgo de confirmación, es probable que se descarten los argumentos basados ​​en la evidencia que se oponen a lo que alguien ya cree. La mejor manera de cambiar de opinión es comenzar contigo mismo. Con la mente tan abierta como puedas, piensa en por qué crees en lo que crees. ¿Entiendes realmente el problema? ¿Podrías pensarlo de otra manera?

Como profesor, me gusta que mis alumnos debatan ideas desde el lado con el que personalmente no están de acuerdo. Esta táctica tiende a conducir a una comprensión más profunda de los problemas y les hace cuestionar sus creencias. Pruébalo tú mismo. Puede que te sorprenda dónde terminas.

La nota original la puedes consultar aquí.

Por Jay Maddock , profesor de Salud Pública, Texas A&M University, para The Conversation.

*The Conversation es una fuente independiente y sin fines de lucro de noticias, análisis y comentarios de expertos académicos.