¿Cuánto me protege una sola dosis de vacuna contra COVID?

La Secretaría de Salud explicó este domingo qué porcentaje de protección tiene una persona que se aplica una sola dosis de la vacuna contra el COVID-19.

"Después de recibir la primera vacuna no es inmediato que se forman estos anticuerpos que nos van a proteger cuando no expongamos a coronavirus, se tardan más o menos de dos a cuatro semanas y con una dosis va a alrededor de un 80 por ciento (de protección)", detalló Alethse De la Torre Rosas, directora general del Censida.

Aunque indicó que este porcentaje depende de si la persona que recibió la dosis tiene comorbilidades, por ejemplo, diabetes, sobrepeso, entre otras, así como de su edad.

"Con una dosis las personas quedan protegidas con un porcentaje no despreciable, pero esto no significa en ningún momento que no se deban de aplicar la segunda dosis o dejen de utilizar las medidas de prevención y control", añadió.

Insistió en que tras recibir la vacuna, las personas deben continuar utilizando cubrebocas y seguir las medidas de prevención e higiene.

Añadió que aquellas personas que ya se infectaron con el virus pueden tener una inmunidad por meses y al vacunarse refuerzan esos agente inmunes.

"Cuando uno se expone al virus va a generar un tipo de respuesta inmune hacia él, una vez que se forman esos anticuerpos asociados a la infección tiende a haber una disminución conforme el tiempo. Ustedes recordarán que en diferentes medios dicen dura tres meses, dura seis meses, dura un año la inmunidad, pero es algo que el mundo ha ido aprendiendo", detalló.

"Cuando una persona infecta hace unos meses se cura y luego se vacuna esto va a fungir como un recordatorio al sistema inmunológico de la exposición de este agente infeccioso y lo que va a hacer es incrementar los niveles de anticuerpos, esto es algo que se conoce como un bus o refuerzo y es prácticamente decir a nuestro sistema inmune 'acuérdate que una vez te expusiste a este microorganismo y por lo tanto genera anticuerpos para que estés protegido'", explicó.

Te recomendamos:

El exceso de muertes en México es más de dos veces mayor que cifra oficial de fallecimientos por COVID