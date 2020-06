¿Cuál es el mejor momento para hacerte la prueba de COVID-19 si tuviste contacto con un contagiado?

El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, dijo este jueves que el momento ideal para realizar una prueba de coronavirus es entre el quinto y el séptimo día posterior al contacto con una persona contagiada.

"El virus SARS-CoV-2, cuando entra al organismo por las vía ya conocidas, boca, nariz y ojos, empieza a replicarse. Si yo hago la prueba a los 25 minutos de que alguien posiblemente me contagió, la prueba va a salir negativa. Si me la hago al día siguiente, alta probabilidad de que siga siendo negativa. Si me la hago al día dos y al día tres, y hay un tiempo específico que está precisamente entre el día tres, con todavía baja probabilidad, y el día siete, con una probabilidad mayor. El ideal es entre el día cinco y el siete para hacer la prueba", explicó.

En la conferencia de prensa para dar a conocer la situación de la pandemia de coronavirus en México, agregó que la cantidad o proporción de falsos negativos (pruebas que salen negativas cuando en realidad sí existía la infección) es muy alta si la prueba se toma tempranamente: "luego se reduce cuando la prueba se toma en el tiempo ideal y luego vuelve a aumentar si ya pasó demasiado tiempo y el virus se empieza a eliminar por el sistema inmune".

Precisó que estas especificaciones son válidas para las pruebas PCR (Reacción en Cadena de la Polimerasa en su traducción al español). Agregó que la realización de esta prueba consiste en la toma de una muestra de secreciones líquidas de la nariz y la garganta.

Este jueves, la Secretaría de Salud reportó el mayor aumento diario tanto en casos confirmados como en casos activos por COVID-19. José Luis Alomía, director general de Epidemiología, informó que los casos confirmados ascendieron a 165 mil 455, de los cuales 23 mil 528 son activos -las personas presentaron síntomas del virus en los últimos 14 días.

Además, las muertes por el nuevo coronavirus SARS-COV-2 aumentaron a 19 mil 747 en el país.