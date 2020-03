Secretaría de Salud descarta que COVID-19 sea un arma biológica creada en laboratorios

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, Ramírez , aseguró este lunes que el origen del nuevo coronavirus no está basada en una mutación y que se trata de un fenómeno natural que ha existido en la historia del planeta.

"Este virus, su origen, no está basado en una mutación; con cada epidemia sale cada teoría conspirativa. Ya salió que fue creado en laboratorios y hasta vienen nombres. No, este es un fenómeno natural que ha existido en la historia del planeta.Los virus tienen patrones de mutación, pero no lo creó nadie (al COVID-19) y no es un arma biológica que va a acabar con el mundo", refirió en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador.

El funcionario detalló que tres cuartas partes de las infecciones emergentes de interés epidemiológico vienen del reino animal y, "este fenómeno de proximidad entre animales y humanos ciertamente es un mecanismo que aumenta la probabilidad, el peligro, el riesgo de que haya transmisión entre especies".

Puntualizó que aún no se conoce a ciencia cierta cuál es la especie que inició esta transmisión.

"Hay mucha controversia científica todavía acerca de la especie que llevó el virus entre los animales hasta los humanos", pero reiteró que no se trata de una creación intencional del hombre.

Al ser cuestionado sobre si la propagación del COVID-19 representa una urgencia en México, López-Gatell destacó que "no hay evidencia que sugiera que esta es una emergencia nacional, no deja de ser una epidemia, lo es, como hay muchísimas otras, en este caso es nueva, pero no representa una amenaza en términos sanitarios, sociales y económicos".

Hasta ahora hay cinco casos confirmados de contagio de la nueva cepa de coronavirus en el país y todos son cuadros por importación.