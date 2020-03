COVID-19, una amenaza sin precedentes y un enemigo común de la humanidad: OMS

El virus COVID-19, que representa una amenaza sin precedentes, es el enemigo en común de la humanidad, afirmó este miércoles Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

"Este virus nos representa una amenaza sin precedentes. Pero también es una oportunidad sin precedentes para unirse contra un enemigo común, un enemigo de la humanidad", apuntó en una conferencia de prensa.

El directivo señaló que han sido reportados a la organización más de 200 mil casos de infección por este virus y se han registrado más de 8 mil muertes en el mundo. El 80 por ciento de estos casos, agregó, ocurren en las regiones del Pacífico Occidental y en Europa.

También hizo un llamado para que los países no asuman que sus comunidades no se verán afectadas y para que estén preparados como si esto ya estuviera ocurriendo.

"No asuman que su comunidad no se verá afectada. Prepárense como si lo fuera. No asumas que no estarás infectado, prepárate como si lo estuvieras. Pero hay esperanza. Hay muchas cosas que todos los países pueden hacer", apuntó.

Recordó que pueden aplicarse medidas de distanciamiento social, la cancelación de eventos deportivos, conciertos y otras grandes aglomeraciones, lo que puede ayudar a retrasar la transmisión del COVID-19.

También se puede reducir la carga sobre el sistema de salud, ayudar con medidas específicas y focalizadas, pero para suprimir y controlar las epidemias, añadió, los países deben aislar, rastrear y tratar a los infectados.

Destacó que el Fondo de Respuesta Solidaria al COVID-19 ha recaudado más de 43 millones de dólares de más de 173 mil personas y organizaciones, y agradeció de manera especial a la FIFA por la contribución que realizó de 10 millones de dólares.