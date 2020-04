Coronavirus doblega al 'barrio bravo' de Tepito

"¡Pásale, pásele doñita, aquí no hay coronavirus!", era uno de los tantos gritos que hacían los comerciantes de Tepito, icónico barrio al norte de la Ciudad de México, ante el desplome de 70 por ciento en sus ventas.

En un recorrido de Notimex por las calles del 'barrio bravo', se constató que la epidemia de COVID-19 ya mermó la afluencia de personas que van a surtirse para sus negocios, o comprar artículos de primera necesidad.

Carmen Arteaga lleva más de medio siglo en la venta de aguas de sabor, y compartió que en las últimas semanas la presencia del coronavirus se hizo más evidente, pues sus ventas han caído al punto de que solo vende entre 50 y 100 pesos al día.

"Ahora dicen que se vendrán más fases en la pandemia y nosotros no sabemos que vamos a hacer, yo tengo dos hijos que mantener y pagar renta, no sé qué vamos a hacer con esta crisis que vamos a padecer todos los comerciantes que vamos al día. Yo no creo mucho en el virus, en nuestra familia no la hemos padecido gracias a Dios, pero pues en cierto punto las medidas son buenas que ha adoptado el gobierno pero ellos no se ponen a pensar qué vamos a hacer nosotros", subrayó la comerciante.

En Eje 1 Norte -a la salida de la estación homónima del Metro-, es visible cómo en negocios de comida, bares callejeros, y puestos de venta de teléfonos, gorras, cubrebocas, electrónica e incluso películas clonadas son 'víctimas' del aburrimiento por la falta de compradores.

"Mira, como te has dado cuenta, desde que llegaste no he tenido ninguna venta y así es toda la semana, antes yo sacaba más de 600 pesos diarios y hoy no he sacado nada, ya son casi las 13:00 horas y no llevo nada en venta", compartió Armando, vendedor de barbacoa de borrego.

Por su parte, Minerva -encargada de papelería- señaló que las medidas implementadas las autoridades de Salud federal provocó que sus ventas cayeran 70 por ciento, por el receso de clases, y no sabe de “a cómo nos va a tocar”, porque el periodo concluye hasta el 30 de abril.

"Yo sí he tomado las medidas de prevención, como la sana distancia, el gel antibacterial, guantes y el cubrebocas, pero hemos visto que en los últimos días corremos el riesgo de perder nuestras fuentes de empleo por las fases del COVID-19. Yo sí creo en ese virus, porque tengo familiares que están infectados y nos mandan sus videos, si yo tuviera la solvencia económica, sí tomaría las medidas pero ante las circunstancias en nuestro barrio tenemos que trabajar", comentó.

Minerva comparte que es una de las tantas sobrevivientes del terremoto de 1985, en el cual dos de sus hermanos murieron, por lo que sí le preocupa que sus hijos o familiares se contagien, además de perder el ingreso que le da su negocio en la calle González Arteaga.

Más adelante en el Eje 1, Ana explica que una de sus preocupaciones principales es el rumor de que el próximo domingo todos los comerciantes podrían ser desalojados por las autoridades de la alcaldía Cuauhtémoc.

"Yo vivo preocupada, porque se está corriendo el rumor entre comerciantes sobre un posible desalojo de nuestros puestos este fin de semana y eso me preocupa porque no vamos a tener dinero para sobrevivir. Las medidas de salubridad que hemos adoptado ha sido rociar constantemente con cloro, gel antibacterial, cubrebocas, guantes, etcétera. Sí estoy consiente de la crisis de salud que vivimos, pero el gobierno no se da cuenta que nosotros vamos al día, no tenemos un sustento para poder encerrarnos en la casa, necesitamos de esa ayuda que tanto prometen", enfatizó Ana, que pasado el mediodía no ha vendido ni un peso.

Mientras, en la calle Díaz León, Vanesa Macías, comerciante de accesorios de tecnología, informó que, debido a la contingencia por el COVID-19, sus ventas cayeron más de la mitad; además, como la gente ya no le compra, pues no tiene para resurtir, y eso se ve en la poca mercancía que exhibe.

"Nosotros aquí optamos la sana distancia, y vemos que no se amontone la gente y por ello les recomendamos a que no lo hagan, tenemos gel antibacterial, guantes y los cubrebocas, lavado de manos e incluso rociamos la mercancía con Lysol. Nos afecta porque tenemos que pagar renta de bodegas, renta de casas y salarios", aseveró.

El 'barrio bravo' es patrullado por guardias nacionales, quienes pasaron sobre el Eje 1 Norte con destino a la colonia Morelos; además agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital recorren a pie la zona, de no ser por ellos, las calles estarían desiertas.

Mientras tanto, clientes que acuden a la calle Manuel Peña y Peña confirmaron a Notimex que las medidas implementadas por las autoridades de Salud son buenas pero que podrían acarrear una crisis económica y de falta de empleo.

"Yo pienso que son drásticas las medidas sobre todo porque en México, no tenemos muchos casos de COVID-19 como en otros países, la economía en México va a colapsar más de lo que veníamos viendo, espero que no aumenten los delitos", compartió un cliente que se surte de ropa.