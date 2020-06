¿Cómo tomar decisiones seguras cuando acabe la cuarentena por COVID-19?

¿Cómo tomar decisiones basadas en datos cuando los datos son malos? Esta es la pregunta inspirada en el COVID-19 que ha estado dando vueltas en mi cabeza durante los últimos tres meses en semirreclusión.

Se ha vuelto aún más urgente a medida que los confinamientos se han relajado. Cuando me quedaba en casa, la única elección que tenía que hacer era qué rompecabezas comenzar. Ahora, parece que cada uno de nosotros tiene que resolver sus propios planes para cortarse el pelo, visitar a nuestros padres y el cuidado de los niños. Parece que Estados Unidos pasó de 50 planes diferentes para el COVID-19 a 328 millones de planes. La mayoría de nosotros no somos científicos, y todavía hay mucho sobre este virus que ni siquiera los científicos saben.

No es solo que los datos no sean buenos, dice Emily Oster, economista de la Universidad de Brown que recientemente lanzó un sitio web llamado Covid Explained para ayudar al público a tomar decisiones informadas. “Simplemente no tenemos estadísticas de resumen muy básicas sobre algunas de estas cosas. Estoy acostumbrada a lidiar con: ‘OK, no estoy segura de la causalidad aquí, profundicemos realmente en cómo se ha construido esto’. Pero no estoy acostumbrada a lidiar con cosas donde no conozco el significado”. Oster ha escrito dos bestsellers, Expect Better y Cribsheet, sobre la toma de decisiones parentales con datos a veces contradictorios; escucharla decir esto es a la vez tranquilizador y alarmante. Incluso los profesionales necesitan tiempo para entender los datos faltantes, confusos o en algún punto intermedio.

Si “escuchar a los expertos” y “seguir la ciencia” son sus mantras habituales, es comprensible que se sienta como una veleta. En febrero, no estaba preocupada en absoluto por subirme a un avión. En marzo, tenía miedo de ir al parque. “Es sorprendente lo rápido que pasó de ‘OK, no nos demos la mano y hagamos un golpe con el codo a ‘¡Nunca más salga de su casa!’”, dice Oster.

Es desconcertante en un mundo donde estamos acostumbrados a tener cantidades de datos a nuestro alcance. Normalmente, nos estamos ahogando en datos, dice el profesor de Harvard y consultor de riesgos Vikram Mansharamani. “Como resultado, hemos llegado a creer que hay una solución óptima, correcta y maximizada para nuestra situación. Creemos que hay una respuesta correcta”.

Mansharamani es el autor de Think for Yourself: Restoring Common Sense in an Age of Experts and Artificial Intelligence. Incluso cuando tenemos muchos datos, dice, pueden darnos una falsa sensación de seguridad, porque “a menudo hay datos que pueden admitir múltiples perspectivas”. Con el COVID-19, es mucho más obvio.

Aun así, está surgiendo un consenso sobre cómo se propaga el virus, y eso puede ayudarnos a dividir ciertas actividades en categorías de riesgo relativo. Un mayor riesgo son las actividades que involucran grandes multitudes, estar en el interior con otras personas, gritar o cantar, contacto prolongado con otras personas y no usar una máscara. De menor riesgo son las que se realizan solos o en pequeños grupos, al aire libre, con contacto fugaz, o usando máscaras. Aún así, hay que usar el criterio. ¿Qué es un grupo “pequeño”? ¿Qué pasa si grita con una máscara?

Podemos aumentar nuestras posibilidades de tomar buenas decisiones si tenemos en cuenta algunos principios. Por un lado, ten cuidado de reaccionar ante la última evidencia que aparece. Esto se llama “sesgo de actualidad”, dice Oster, y no es bueno. “Cada vez que veas un dato nuevo, da un paso atrás y piense en lo que vino antes. ¿Qué tan buena es esta información y qué más sabemos?”.

También ten cuidado con el sesgo de confirmación, donde seleccionas los datos que te dan permiso para hacer lo que quiere hacer, dice Mansharamani. “Sea el abogado del diablo con usted mismo y con sus propias decisiones”, sugiere. “Pregúntese qué sucederá si toma medidas o no toma medidas”.

Si quieres hacer algo y no estás seguro de si es seguro, evalúa los beneficios frente a los riesgos, aconseja Oster, y busca alternativas donde puedas. Algunas cosas, como enviar a los niños a la escuela, por ejemplo, tienen muchos beneficios y relativamente pocas alternativas. Otras, como ir a un bar ruidoso donde la gente grita y no se puede usar una máscara y beber al mismo tiempo, tienen relativamente pocos beneficios y muchas alternativas.

Si tomas una decisión y luego quieres cambiar de opinión, pregúntate qué ha cambiado. Nueva información confiable debería guiar tu comportamiento. Por ejemplo, dudaba en volver a la peluquería cuando supe que dos estilistas que dieron positivo para COVID-19 habían expuesto a 140 clientes, pero me sentí mucho más segura cuando, dos semanas después, ninguno dio positivo (todos llevaban máscaras). Reservé una cita para un corte al día siguiente.

Algunas decisiones pueden retrasarse de manera segura. Por lo general, soy el tipo de persona que puede decirle en febrero lo que hará en agosto, pero ese es un nivel de planificación que tuve que abandonar en 2020. Las empresas y las universidades pueden tener que decidir qué estarán haciendo dentro de un mes, pero yo no.

No es cómodo, pero es donde estamos. Y, para ser honesta, tenemos que tomar decisiones basadas en datos incompletos todo el tiempo. Lo que pasa es que las apuestas no suelen parecer tan altas.