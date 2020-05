¿Cómo saber si recaíste de COVID-19?

El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatel, explicó este jueves las complicaciones que una persona que ha estado infectada de coronavirus debe tener en cuenta para saber si ha recaído.

"No vemos un patrón inusual aunque sí está descrito que puede haber recaídas. Hay dos visualizaciones", dijo.

La primera, precisó, es "que pudiera haber persistencia del virus en la garganta. Eso no es recaída. La prueba es extraordinariamente sensible, la prueba de PCR, y puede detectar todavía trazas de virus que no necesariamente significan capacidad infectante".

Lo que sí es recaída -añadió- es que la persona pudiera tener sobre todo el curso de complicaciones después de que fue dada de alta o considerado como un caso no grave.

"Si después de ser dada de alta la persona presentara los síntomas nuevamente: la fiebre, la tos, el dolor de garganta o, con mayor razón, la dificultad respiratoria, tiene que regresar a otra valoración", puntualizó.

Este jueves, el número de personas fallecidas en México a causa de esta enfermedad ascendió a cuatro mil 477, y el de casos confirmados acumulados a 42 mil 595, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Salud.