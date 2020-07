¿Cómo apoyar la salud mental durante la pandemia de COVID-19?

Desde el inicio de la pandemia de COVID-19, los profesionales de salud mental de Médicos Sin Fronteras (MSF) en Sudáfrica han tenido que adaptar rápidamente la forma en que tratan y atienden a los pacientes. La tecnología ha tenido que llenar varios vacíos donde el contacto cara a cara no es posible para evitar un mayor riesgo para aquellos a quienes ayudamos.

Las sesiones de seguimiento con pacientes han sido reemplazadas por llamadas telefónicas, por ejemplo. Sin embargo, el mayor cambio ha sido el aumento en el número de personas que luchan con problemas de salud mental desde el inicio del brote.

Adaptar la atención

"Tenemos que ser mucho más flexibles y responder en áreas y formas que no hubiéramos imaginado", señaló Cassandra Govender, psicóloga que trabaja como supervisora de salud mental para el Proyecto Migrante Tshwane de MSF.

“Inicialmente, las personas no podían acceder a nuestros servicios tan fácilmente y la continuidad de la atención se hizo difícil, pero tuvimos que continuar. Las personas necesitan ayuda para procesar el impacto que el COVID-19 ha tenido en sus vidas y la gran cantidad de información que constantemente se les arroja ”, consideró.

"Estamos tratando de apoyar a las personas y a las familias ayudándoles a comprender las respuestas de salud mental y brindando el apoyo adicional a aquellas respuestas que requieren intervención: asesoramiento, admisiones, medicamentos, etc. También llevamos a cabo una serie de habilidades de afrontamiento y grupos de apoyo de sustancias para ayudar a las personas a manejar las diversas dificultades con las que pueden estar lidiando en este momento".

Melanie Wenger/Cosmo

Yolanda Hanning, psicóloga que trabaja como gerente de actividades de salud mental en el Proyecto de violencia sexual de MSF en Rustenburg, dijo: “El país tuvo que adaptarse a la 'nueva normalidad' de la cuarentena: movimiento restringido, trabajar desde casa, usar máscaras, etc. Para las víctimas de violencia de género, este encierro significaba algo más. A medida que el mundo se cerró para mantenerse a salvo, permanecer adentro para otras personas significaba estar encerrada con sus agresores con pocas oportunidades de buscar ayuda o cuidado ".

Durante el encierro, el equipo de MSF en Rustenburg observó una disminución significativa en el número de víctimas de violencia sexual y de género (VSG) que buscan atención en los Centros de Atención de Kgomotso (clínicas dedicadas a la VSG) en el Distrito de Bojanala.

"La pandemia ha impuesto grandes limitaciones a la libertad de movimiento de todos y ha aumentado la exposición de las víctimas de violencia de género a un mayor peligro. Esto podría tener impactos cada vez más graves en la salud mental, así como en el bienestar físico y la seguridad de las víctimas y sus familias", comentó Yolanda.

Mientras se continúa brindando atención médica y psicosocial integrada a los sobrevivientes de VSG, las actividades del proyecto han cambiado para incluir la salud mental remota y las intervenciones psicosociales para apoyar a pacientes, trabajadores de la salud y poblaciones clave afectadas por la pandemia de COVID-19. La tecnología, donde fue accesible, ha sido una herramienta útil.

"Las personas pueden recibir el mejor apoyo al ofrecer asistencia remota para la salud mental o asistiendo a intervenciones psicosociales en línea donde sea posible", explicó Yolanda. Con el fin de garantizar la continuidad de la atención durante la pandemia, los pacientes que requieren apoyo continuo de salud mental han estado recibiendo sesiones de asesoramiento telefónico de seguimiento. El asesoramiento psicológico asegura que aún se conectan con los pacientes y pueden ofrecer servicios de salud mental y apoyo psicosocial por teléfono.

Melanie Wenger/Cosmo

Alcanzando a nuevos pacientes

Lamentablemente, no todas las personas que luchan con problemas de salud mental buscan o reciben el apoyo que necesitan, algo que es demasiado común entre las personas sin hogar. Un resultado positivo del encierro de Sudáfrica ha sido el aumento del diagnóstico de enfermedades de salud mental basado en refugios, con un mayor asesoramiento para las personas que necesitan atención de salud mental. La psicóloga Tasneem Bulbulia es uno de esos colegas de MSF que ha estado trabajando en refugios en Johannesburgo durante toda la cuarentena.

“Vimos a un paciente que había tenido alucinaciones auditivas durante un período prolongado de tiempo. Debido a que vivía en la calle y a la falta de acceso a los servicios requeridos, nunca había entendido su enfermedad ni había buscado atención psiquiátrica. Estas alucinaciones auditivas a menudo eran muy aterradoras y angustiantes. Una vez que el paciente fue derivado y visto por un psiquiatra, mejoró sustancialmente”, platicó Tasneem.

“Otro ejemplo es un paciente severamente deprimido que había estado considerando suicidarse durante meses. El encierro de la cuarentena y los sentimientos que lo acompañaron aumentaron la gravedad de su depresión. Tener apoyo, psicoeducación y algunos mecanismos básicos de afrontamiento han mejorado su estado de ánimo. Esperamos que con el apoyo continuo mejore aún más”, apuntó.

Apoyo en salud mental para trabajadores de la salud

Por supuesto, no solo los pacientes necesitan apoyo psicosocial en este momento. Los trabajadores de la salud en todo el mundo están bajo un enorme estrés ya que arriesgan sus vidas para tratar a los pacientes diariamente. Como parte del equipo de MSF en Khayelitsha, Leigh-Anne Snyman es una enfermera especializada en apoyo al paciente. Trabajando en el Departamento de Salud de Khayelitsha y en los centros de salud de la Ciudad de Ciudad del Cabo, descubrió que su papel cambiaba cuando se hizo evidente que el personal necesitaba apoyo para la salud mental.

"Soy una enfermera registrada y me apasiona la capacitación, así que asumí el papel de asegurar que todo el personal recibiera capacitación sobre COVID-19 y recibiera apoyo para la salud mental. A medida que la enfermedad se acercaba a casa, el miedo aumentó y nuestros colegas se sintieron inseguros y angustiados", remarcó.

“Nuestro gerente del proyecto encontró un artículo interesante de un estudio que preguntaba a los trabajadores de la salud qué necesitaban durante la pandemia. Su respuesta fue simple: sentirse preparados, protegidos y apoyados, por lo que nos aseguramos de seguir un proceso transparente. Mi función era garantizar que se mostrara todo lo relacionado con la seguridad, la preparación y el apoyo del personal, se implementaron foros para permitir que el personal expresara sus inquietudes y había un psicólogo al que el personal podía llamar para obtener asesoramiento y apoyo confidencial, si fuera necesario. Me aseguré de que la gente lo supiera. Consultaba a la gente todos los días, solo por ser una presencia amiga que les recordaba a todos que esto pasará”, dijo.

Melanie Wenger/Cosmo

El estigma sobre la salud mental persiste

Si bien el costo económico, social y psicológico de la pandemia de COVID-19 ha ampliado la necesidad de apoyo en salud mental para todas las comunidades, nuestros trabajadores de salud mental no están convencidos de que la enfermedad psicológica realmente se entienda o se acepte todavía.

“No estoy seguro si las necesidades de salud mental serán entendidas o aceptadas por completo. No es como una pierna rota que puedes ver y el mundo responde apropiadamente. Una mente o alma quebrantada es difícil de identificar y la vergüenza que la acompaña hace que sea difícil de aceptar”, enfatizó Lee-Anne.

"La comprensión y la aceptación de la enfermedad mental continúa variando entre las diferentes poblaciones", agrega Tasneem. "Factores como el género, la cultura, la edad y particularmente la aceptación general de la comunidad, entre otros aspectos, continúan afectando la forma en que las personas entienden las enfermedades mentales".

Cassandra cree que aún queda mucho trabajo por hacer. “En las comunidades de migrantes, todavía creo que hay mucho estigma con respecto a la salud mental. Las personas solo entienden el término a través del lente de la enfermedad, por lo tanto, las personas asocian la salud mental con esa imagen extrema. El estigma es estimulado por barreras a la atención médica, lo que significa que los pacientes recaen con más frecuencia”, advirtió.

Comprometidos a generar una diferencia

Para nuestro equipo de trabajadores de salud mental, el COVID-19 podría haber afectado la forma en que trabajan, pero no el trabajo en sí. La pandemia solo ha reforzado su profundo compromiso de servir a las personas y comunidades vulnerables. "La posibilidad de que, de alguna manera, pueda hacer que la vida de una sola persona parezca más fácil o más llevadera me hace seguir adelante", aseguró Tasneem. Cassandra hizo eco de esto y dijo: "Pienso en todas las personas que he encontrado en el mundo que no pueden acceder a la atención, que no tienen a nadie para luchar por ellas y no tienen idea de cómo salir de sus circunstancias. Me presento todos los días por ellos".

"En días difíciles, es útil recordarme a mí misma que está bien no estar bien", remarcó Yolanda. "Desarrollar una aceptación de la incertidumbre de la vida es crucial, y aprender a vivir con esta incertidumbre es parte de la vida".

"Espero que el mundo aprenda la importancia de la necesidad de trabajar juntos para lograr el bienestar y la seguridad en la sociedad y que sin el apoyo y el cuidado de nuestras personas más vulnerables no todas podemos estar realmente seguras y saludables", dijo.

Esta nota es de MSF y se publica bajo una alianza editorial con El Financiero para difundir el trabajo de la institución.

Médicos Sin Fronteras fue fundada en Francia en 1971 por un grupo de médicos y periodistas. Ganaron el Premio Nobel de la Paz en 1999 por su labor humanitaria en varios continentes. MSF tiene operaciones en más de 70 países, entre ellos México, donde la oficina se estableció en 2008.

Si quieres saber más del trabajo de MSF, te invitamos a seguir sus redes:

-Página web: https://www.msf.mx/

-Facebook: https://www.facebook.com/MSF.Mexico/

-Twitter: https://twitter.com/MSF_Mexico