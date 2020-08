'Codiciosas y desalmadas': las farmacéuticas buscan borrar esa imagen con la vacuna del COVID-19

Qué lugar debe haber sido Estados Unidos en la década de los cincuenta, cuando una vida de clase media no requería una educación universitaria; los trabajos en la manufactura eran abundantes, y los directores ejecutivos ganaban salarios modestos. Y cuando el científico que desarrolló la primera vacuna contra la polio que funcionaba se negó a sacar provecho de ella.

"¿Quién es el propietario de la patente de esta vacuna?" preguntó el periodista de CBS, Edward R. Murrow, a Jonas Salk en abril de 1955. "Pues la gente", respondió, sonando un poco sorprendido por la pregunta. "No hay patente. ¿Podrías patentar el sol?", agregó.

Esta famosa anécdota se suele invocar para ilustrar cómo ha cambiado la industria farmacéutica. No es que el negocio farmacéutico de la década de los cincuenta no quisiera obtener ganancias, pero su incansable enfoque en la maximización de las ganancias aún no se había establecido.

No había anuncios directos al consumidor. Los presupuestos de marketing no eclipsaban a los de investigación y desarrollo. Empresas como Eli Lilly & Co. (que fabricaba insulina) y Bristol-Myers (como se llamaba entonces), un pionero en antibióticos, eran ampliamente admirados. Realmente existía la sensación de que las empresas farmacéuticas trabajaban por el bien común.

Eso ya no es así. Muchos consumidores ven a las principales compañías farmacéuticas como codiciosas y desalmadas, y que se preocupan más por el precio de sus acciones que por las personas que necesitan sus medicamentos. Toman sustancias antiguos como la insulina, cuyo frasco costaba 21 dólares hace dos décadas, y suben su precio hasta los 321 dólares. Llevan nuevos medicamentos al mercado con precios que pueden superar los 100 mil dólares.

El implacable aumento de los precios de los medicamentos (aumentaron 60 por ciento entre 2007 y 2018, según un estudio de la Universidad de Pittsburgh) es lo más importante cuando los consumidores caracterizan la industria farmacéutica. El otoño pasado, en la encuesta anual de Gallup que pedía a las personas que clasificaran 25 industrias de la mejor a la peor, la industria farmacéutica quedó en último lugar. Incluso el Gobierno federal se ubicó por encima del negocio farmacéutico.

Luego llegó la pandemia de COVID-19.

Sin duda, las empresas farmacéuticas se han apresurado a atender la 'llamada de auxilio' del mundo. Algunos, como Johnson & Johnson, Moderna y Pfizer, están intensamente enfocados en desarrollar una vacuna. Otros, como Gilead Sciences, han buscado medicamentos para tratar a los infectados.

“Para eso están construidas estas empresas”, afirmó Brad Loncar, director ejecutivo de Loncar Investments. "Si no están invirtiendo todo lo que tienen en la vacuna, entonces ¿por qué son una compañía farmacéutica?"

Loncar, un inversor en biotecnología desde hace mucho tiempo, dijo que está convencido de que las empresas lo están "haciendo por la razón correcta", es decir, han dejado de lado el afán de lucro mientras se apresuran a encontrar una manera de detener un virus que amenaza a toda la humanidad.

Pero también hay otro motivo. Las empresas esperan que, si tienen éxito, el público las verá mejor. "Esta pandemia es la primera vez en mucho tiempo que está viendo el mejor paso adelante de esta industria. Las empresas quieren aprovechar esto al máximo y obtener un poco de redención", agregó Loncar.

Los ejecutivos de la industria lo admiten. En una conferencia de inversión reciente, John Young, director comercial de Pfizer, afirmó que si la industria tenía éxito en el desarrollo de una vacuna, tenía la esperanza de que "la percepción de nuestra industria reflejará los esfuerzos que hemos realizado".

En una conferencia telefónica a fines de abril, el director ejecutivo de Gilead Sciences, Daniel O'Day, después de señalar que la industria "no ha escatimado en gastos" en la lucha contra la pandemia, agregó: "Ciertamente creo que esto ayudará a la reputación de la industria".

Sin duda lo hará a corto plazo. La pregunta es: ¿Durará ese aumento de reputación más allá del COVID-19? ¿O la industria farmacéutica desperdiciará su reputación mejorada? Eso depende de si los cambios que ocurren ahora indican un cambio fundamental en la cultura de la industria. Y en ese frente, las señales no son esperanzadoras.

La pregunta de los millones: ¿cuánto costarán las 'armas' contra el COVID-19?

Hay mucho que admirar sobre la forma en que la industria ha atacado la pandemia. Las empresas se han movilizado en un grado casi inaudito. Con el consentimiento de la Administración de Alimentos y Medicamentos de EU (FDA, por sus siglas en inglés), están comprimiendo el trabajo que normalmente podría llevar años a meses. Ha habido un nivel asombroso de cooperación entre empresas. Como resultado, existe una posibilidad legítima de que una vacuna, o varias, se consigan antes de que termine el año.

Aún así, la pregunta más importante en la mente de los críticos de la industria farmacéutica es: ¿Cómo se fijarán los precios de los medicamentos y vacunas contra el nuevo coronavirus?

La primera empresa en poner precio a su medicamento contra la pandemia, a finales de junio, fue Gilead Sciences, con el remdesivir. El medicamento se desarrolló originalmente para tratar a las víctimas del virus del Ébola, pero su eficacia no cumplía con los requisitos de la FDA, por lo que nunca se usó.

Cuando llegó el virus SARS-CoV-2, Gilead Sciences 'desempolvó' el remdesivir y comenzó a suministrarlo a los hospitales de forma gratuita sobre la base de un 'uso compasivo', lo que significa que, aunque no se habían realizado ensayos aleatorizados, podría administrarse a los pacientes en caso de emergencia.

En cuestión de meses, se llevaron a cabo varios ensayos, que mostraron que el remdesivir redujo la estancia hospitalaria de un paciente con COVID-19 en un promedio de cuatro días. El Gobierno de Donald Trump dio permiso a Gilead Sciences para comenzar a comercializar el medicamento como tratamiento para la enfermedad, lo que significó que la compañía debía establecer un precio.

Esta no era la primera vez que la empresa se enfrentaba a una decisión de precios de alto perfil. En 2013, después de desarrollar Sovaldi, el primer medicamento para curar la hepatitis C, Gilead fijó el precio de un tratamiento de tres meses en 84 mil dólares. Las críticas contra la decisión fueron intensas.

John Rother, director de la Coalición Nacional de Atención de la Salud, calificó el precio de "completamente irrazonable" e "insostenible". El Comité de Finanzas del Senado concluyó después de una investigación que Gilead "sabía que estos precios pondrían el tratamiento fuera del alcance de millones y causarían problemas extraordinarios a Medicare y Medicaid, pero la compañía aún así siguió adelante".

Gilead no cedió. Su argumento era que, al curar la hepatitis C, Sovaldi estaba ahorrando al sistema de salud decenas de millones de dólares que se habrían gastado en tratamientos para pacientes con hepatitis C. En la industria, esto se denomina 'precio basado en el valor'. No importa cuánto cueste un medicamento, según el razonamiento, si uno puede demostrar que le ahorra dinero al sistema, entonces vale la pena.

En los días antes de que Gilead tomara su decisión sobre el remdesivir, un analista muy respetado de Wall Street, Geoffrey Porges de SVB Leerink, escribió que esperaba un precio de alrededor de 5 mil dólares por curso de tratamiento. Eso se convirtió en la expectativa de Wall Street. Mientras tanto, Public Citizen, un grupo de interés público, escribió que el remdesivir no debería costar más de un dólar por día una cifra que, dijo, le daría a la empresa una "ganancia razonable" teniendo en cuenta el papel que desempeñó el Gobierno en el pago de ensayos clínicos.

El esquema de precios que la compañía finalmente dio a conocer a fines de junio no era de 5 mil dólares, pero tampoco era de un dólar por día. Gilead dijo que cobraría 2 mil 340 dólares por un tratamiento completo de seis viales en la mayor parte del mundo desarrollado. En Estados Unidos sería de 3 mil 120 dólares. En el mundo en desarrollo, Gilead lo licenciará a compañías genéricas que lo venderían por mucho menos.

¿Cómo justificó la empresa su decisión de precios? En una carta abierta, el director ejecutivo O'Day escribió que reducir la hospitalización de los pacientes con COVID-19 en cuatro días ahorraría al menos 12 mil dólares.

"Hemos decidido poner el precio del remdesivir muy por debajo de ese valor", enfatizó.

Aún así, esa es una forma de fijación de precios basada en el valor, ya que no se basa en el costo de desarrollo del medicamento, sino en cuánto se estima para salvar el sistema de atención médica. En una reciente convocatoria de ganancias, la compañía también señaló que es probable que el medicamento agregue 2.8 mil millones de dólares en ingresos en la segunda mitad de 2020.

Aunque Gilead considera que el precio del remdesivir está muy por debajo de lo que podría haber cobrado, los críticos no estaban precisamente saltando de alegría.

"Esto es completamente predecible", dijo a Stat, un servicio de noticias de salud en línea, Peter Bach, director del Centro de Políticas y Resultados de Salud del Centro Oncológico Memorial Sloan Kettering. "Toman el número más alto que nadie ha pensado, lo reducen un poco, y ahora dicen que son 'los buenos'".

Un 'voto' en contra de lucrar con el nuevo coronavirus

Mientras tanto, un puñado de empresas, incluidas AstraZeneca y Johnson & Johnson, se han comprometido a no obtener ganancias si logran desarrollar una vacuna. El CEO de AstraZeneca, Pascal Soriot, ha sido particularmente explícito en este punto.

"Sentimos que [hay] un momento en la vida en el que las empresas necesitan dar un paso al frente y hacer una contribución", remarcó en la última llamada de resultados de su empresa. "Este es el tipo de época de la historia en la que la humanidad está realmente amenazada en su conjunto".

Se estima que la fabricación y distribución de una vacuna cueste alrededor de 4 dólares. Si es fiel a su palabra, eso es lo que cobraría AztraZeneca, que está trabajando en la vacuna con la Universidad de Oxford.

Al principio, Pfizer también hizo que pareciera que tampoco le preocupaba sacar provecho de una vacuna. Young, el director comercial de la compañía, dijo en esa conferencia de biotecnología que Pfizer se sumergió en la investigación de vacunas sin pensar en el retorno de la inversión.

"Nos dimos cuenta de que este no es el momento para pensar en retorno por inversión", dijo. "Todo lo que importaba en ese momento es desarrollar una vacuna segura y eficaz".

Sin embargo, a fines de julio, Pfizer firmó un acuerdo para entregar 100 millones de dosis al Gobierno de EU por mil 950 millones de dólares. Eso estableció un precio efectivo de 19.50 dólares por dosis. La empresa asume que las personas necesitarán dos dosis, lo que eleva el costo del tratamiento a 39 dólares.

Al igual que Gilead, Pfizer quiere que los consumidores crean que este es un precio bajísimo. Un portavoz le dijo a Bloomberg News que era "30 por ciento menos de lo que otros cobran por una vacuna contra la influenza estacional".

Y sin duda lo es, pero todavía generará unos 12 mil millones de dólares en ingresos solo en EU para la compañía, según el analista de Bloomberg Intelligence Sam Fazeli. Cuando le pregunté a Fazeli si pensaba que era un precio justo, dijo en un correo electrónico: “Tienes que equilibrar el costo de 12 mil millones de dólares para que Estados Unidos vuelva potencialmente a algo que se parezca a lo normal frente al impacto económico de un billón de dólares. Creo que es un precio que vale la pena pagar".

"Ningún país tiene que comprarlo. Todos pueden ir a AstraZeneca y correr el riesgo de no recibir las dosis suficientes", agregó.

Es probable que si Pfizer desarrolla una vacuna que funcione, a pocos consumidores les importará que cueste 39 dólares por tratamiento. Lo mismo ocurre con Moderna, que espera cobrar 50 dólares por tratamiento por su inyección. Habrá una lucha gigante por parte de todos los jugadores con vacunas viables para ponerlas en manos de los proveedores de atención médica que puedan entregárnoslas al resto de nosotros.

Pero, ¿qué sucede una vez que termine la emergencia inmediata? Parece probable que las vacunas contra el nuevo coronavirus se requerirán todos los años, como pasa con las vacunas contra la gripe.

¿Las empresas seguirán entregándolos al costo? Improbable. Pfizer ya le ha dado a Wall Street su respuesta. Durante su llamada de ganancias, la directora de Pfizer Biopharmaceuticals, Angela Hwang, dijo que una vez que la vacuna se convierta en un evento estacional, la compañía pasará a, lo adivinó, un enfoque de precios más basado en el valor. Es decir, precios más altos.

Al final, es difícil imaginar una industria farmacéutica posterior a una pandemia que sea muy diferente a la que tenemos ahora. Sí, está actuando de manera diferente en este momento porque cualquier indicio de lucro sería un desastre de relaciones públicas.

Las compañías farmacéuticas cambiarán solo si cambia la sociedad en general: cuando a los trabajadores se les pague más y a los altos ejecutivos menos; cuando las empresas dejen de 'bailar' al ritmo de Wall Street; cuando un científico puede regalar una patente —como hizo Jonas Salk hace tantos años— y no ser considerado un tonto.

Así que no contenga la respiración.