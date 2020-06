Cifra récord de fallecidos por COVID-19 es por ajuste en defunciones no registradas: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador explicó este jueves que el número de defunciones por COVID-19 presentadas un día antes, la cual representó una cifra récord, se debió a un ajuste de fallecimientos no registrados anteriormente.

Añadió que seguramente el dato había generado preocupación en el país debido al salto en el número.

"Quiero informar a todo el pueblo de México que esto ocurrió porque se hizo un ajuste en defunciones que se habían presentado con anterioridad y que no se habían registrado o no se habían dictaminado, y hubo este proceso de actualización, pero no significa que hayan fallecido en un día mil personas. Eso lo quiero dejar muy claro", apuntó.

El miércoles en la conferencia de la tarde, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, informó que hubo mil 92 muertes en las 24 horas más recientes, sumando un total de 11 mil 729 fallecidos.

López-Gatell precisó que muchas de las muertes reportadas ese día correspondían a semanas anteriores, algunas desde mediados de abril e incluso de marzo.

El mandatario federal dijo que esta explicación la daba para que los ciudadanos "no nos alarmemos, para que se conozca la realidad".

Subrayó que no debían relajarse las medidas y la disciplina, y pidió a la población que siga cuidándose no saliendo de casa y manteniendo sana distancia para evitar contagios.

El martes, se registraron 97 mil 326 casos totales confirmados de COVID-19, así como 10 mil 637 fallecimientos. Mientras que el miércoles se reportaron 101 mil 238 casos confirmados.