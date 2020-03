Autoridades descartan aumento de neumonías en México

Las neumonías en México no han aumentado en las últimas dos semanas en medio de las epidemia del nuevo coronavirus por la que atraviesa el país, confirmaron este viernes autoridades de Salud.

Víctor Hugo Borja Aburto, director de Prestaciones Médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), dijo que por neumonías no se registra aumento en la ocupación hospitalaria, pero sí ha habido incrementos en la atención de enfermedades respiratorias.

"No tenemos un incremento de neumonías (en las últimas dos semanas). Tenemos más incapacidades por enfermedades respiratorias agudas, la gente está asistiendo más porque quiere saber que no tiene COVID-19", destacó Borja Aburto en la conferencia sobre el avance del coronavirus en el país.

La neumonía es uno de los padecimientos que puede surgir en los casos graves de COVID-19. Cuando no se conoce la razón que lo causó, se le cataloga como una neumonía 'atípica'.

"Una neumonía no conocida o no clasificada es atípica, mientras no se tenga confirmación de laboratorio. Si alguien dice que tienen neumonías atípicas son las no identificadas en el agente causal", indicó el directivo del IMSS.

Christian Arturo Zaragoza Jiménez, director de Información Epidemiológica, agregó que la neumonía siempre se está vigilando, pero ahora se le está dando mayor énfasis.

Más temprano, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell dijo que el tema de la neumonía había provocado "noticias falsas".

Respecto a las versiones de que en algunos estados casos de coronavirus se han reportado como 'neumonías atípicas', López Gatell dijo que "no tenemos información creíble al respecto" en entrevista con Radio Fórmula.

Hasta este viernes, en México se registran 717 casos confirmados de COVID-19 y 12 víctimas mortales debido a la enfermedad.