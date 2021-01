Así puedes ayudar a tus 'lomitos' a manejar la ansiedad cuando tengas que volver a la oficina

Cuando uno de mis compañeros de trabajo se enteró de un pequeño gatito huérfano que necesitaba un hogar hace unos meses, no dudó en adoptarlo. Dice que su nuevo compañero ayudó a que los meses de aislamiento de COVID-19 en casa fueran mucho menos estresantes.

No era el único. Los criadores y refugios de animales en todo el país han informado de un número récord de adopciones de perros y gatos en los últimos meses.

Pero después de que mi compañero de trabajo regresó al trabajo, dice que su adorable gatito comenzó a orinar en la alacena de la cocina mientras él no estaba.

A otra amiga le preocupa cómo reaccionará su perro cuando regrese a la oficina. Su gran labrador retriever la sigue a todas partes, incluso al baño. Cuando se va para hacer un recado rápido, el perro se sienta junto a la puerta trasera y se queja, esperando su regreso.

¿Qué deberían hacer estos dueños de mascotas?

El problema de los cambios repentinos en la rutina

Un cambio en la rutina, como estar repentinamente solo durante muchas horas todos los días, es una de las principales causas de ansiedad por separación tanto para perros como para gatos .

La ansiedad por separación es más que una pequeña queja cuando sales por la puerta. Es un comportamiento importante y no deseado que ocurre cada vez que te vas o estás fuera.

Para los perros y gatos, esto puede significar un ritmo excesivo de caminar de un lado a otro, ladrar o aullar, lloriquear o acicalarse a sí mismo mientras te preparas para partir. En algunos casos, puede significar orinar o defecar en la casa, a menudo en lugares donde persisten los olores, como la ropa de cama o las alfombras, o destruir artículos del hogar en su ausencia. El apego extremo o la necesidad es otro síntoma.

La ansiedad por separación no desaparecerá por sí sola y puede ser difícil eliminarla por completo. Pero hay formas de gestionarlo. Como veterinaria clínica y profesora, a menudo me piden que ayude a las personas a encontrar formas de aliviar la ansiedad de sus mascotas.

Qué no hacer

Primero, es importante entender que no se trata de ti, se trata de tu mascota . Tu perro o gato no está tratando de enseñarte una lección o vengarse. Los animales no actúan por despecho.

En cambio, es una señal de extrema angustia y frustración que debe abordarse como cualquier otra dolencia médica. Tu mascota no quiere experimentar la ansiedad por separación más de lo que tú quieres experimentar sus consecuencias.

Por esta razón, el castigo nunca es la respuesta. Por un lado, su mascota no relacionará el castigo con algo que sucedió horas, o incluso unos minutos, antes. Y el castigo solo puede exacerbar la ansiedad y el estrés de su mascota.

Del mismo modo, ir al extremo opuesto alabando o dando afecto cuando tu mascota está sufriendo ansiedad también empeorará el problema.

El objetivo es crear una relación equilibrada para que tu mascota tolere estar sola. Primero, que un veterinario revise a tu mascota para descartar condiciones físicas, como una infección del tracto urinario si tu mascota orina en lugares inapropiados.

A continuación, asegúrate de que tu mascota haga mucho ejercicio y estimulación mental. Para los perros, esto puede significar una carrera larga o una caminata rápida todos los días. Hacer ejercicio poco antes de salir de casa puede poner a su perro en un estado más relajado mientras tú no estás. Es más difícil sentirse estresado cuando los niveles de endorfinas están elevados. Para los gatos, esto podría significar un cambio de entorno al estar al aire libre en un área segura y cerrada.

Tratar la ansiedad por separación con cambios de comportamiento

Aquí, estamos hablando de tu comportamiento. El objetivo es hacer que tu ausencia parezca poco importante. Hacer un escándalo por su mascota cuando te vas o llegas a casa solo empeora las cosas. Si lo trata como si fuera una rutina, su mascota aprenderá a hacer lo mismo.

Trate de averiguar cuándo tu mascota comienza a mostrar signos de ansiedad y conviértelo en una actividad discreta. Si es cuando toma su bolso, por ejemplo, practique levantarlo y volverlo a colocar varias veces durante algunas horas. Del mismo modo, vístete o ponte los zapatos antes de lo habitual, pero quédate en casa en lugar de irte de inmediato. Intenta encender el motor de tu automóvil y luego apagarlo y regresar un rato.

A continuación, practica ausencias breves. Cuando estés en casa, asegúrate de pasar algún tiempo en otra habitación. Además, sal de la casa el tiempo suficiente para hacer un recado o dos, luego aumenta gradualmente el tiempo que estás ausente para que estar fuera un día completo se convierta en parte de la rutina familiar.

Cambiar el medio ambiente

El aburrimiento empeora la ansiedad por separación. Proporcionarle una actividad a tu mascota mientras tú no está, como un rompecabezas lleno de golosinas, o simplemente esconder golosinas en la casa hará que su ausencia sea menos estresante. Otras opciones para perros y gatos incluyen collares y dispositivos que liberan feromonas calmantes.

Para mantener el vínculo mientras no estás, coloca una prenda de vestir que hayas usado recientemente en un lugar destacado, como en su cama o sofá, para consolar a su mascota. Del mismo modo, puedes dejar la televisión o la radio encendidas (incluso hay programas especiales solo para mascotas) o configurar una cámara para que puedas observar e interactuar con tu mascota de forma remota. Algunos de estos vienen equipados con un puntero láser o golosinas que puede dispensar.

Usar suplementos o medicamentos

En algunos casos graves, cuando tu mascota se lastima a sí mismo o causa daños a la propiedad, pueden ser necesarios medicamentos o suplementos. Estos alteran los neurotransmisores del cerebro para crear una sensación de calma.

Si bien algunos están disponibles sin receta médica, es una buena idea consultar con tu veterinario para determinar cuáles son los más seguros y efectivos para la situación de su mascota. La medicación puede ayudar a reducir la ansiedad, facilitando que la mascota aprenda nuevas habilidades de afrontamiento. Un plan de modificación de conducta que acompañe al uso de medicamentos puede ayudar a manejar este problema.

La ansiedad por separación es difícil tanto para ti como para tu mascota. Pero unos pocos cambios simples pueden marcar una gran diferencia a medida que la vida vuelve a algo parecido a la normalidad.

Aquí puedes consultar la publicación original:

https://theconversation.com/how-to-help-dogs-and-cats-manage-separation-anxiety-when-their-humans-return-to-work-148301

Lori M Teller es veterinaria y profesora asociada en la Universidad de Texas A&M*

