Ascienden a 87,415 las muertes por COVID-19 en México; van 867,559 casos confirmados

Las muertes por COVID-19 en México ascendieron a 87 mil 415; mientras que los casos confirmados llegaron a 867 mil 559.

En total, se han estudiado a 2 millones 229 mil 212 personas en el país determinar si tienen la enfermedad.

El doctor José Luis Alomía, director general de Epidemiología, indicó que, actualmente, el índice de positividad, es decir, el porcentaje de personas estudiadas que resultan positivas, es del 41 por ciento.

Mencionó que eso es un ligero aumento del porcentaje que había en semanas previas, lo que puede ser una señal de un repunte de casos en el país.

Asimismo, con corte a este miércoles, 178 mil 303 casos sospechosos de COVID-19 que aún no tienen muestra y 96 mil 324 casos sospechosos que no tienen posibilidad de muestra, debido a que no se pudo procesar o tuvo errores.

En tanto, hay 45 mil 485 casos sospechosos que sí tienen posibilidad de resultado.

A nivel mundial, hay 41 millones 074 mil 590 casos confirmados, así como 1 millón 128 mil 532 muertes a causa de la enfermedad, de acuerdo con la Universidad Johns Hopkins.

