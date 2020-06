Asciende a 9,930 la cifra de fallecidos por COVID-19 en México, van 90,664 casos confirmados

La cifra de fallecidos por COVID-19 en México ascendió a 9 mil 930, mientras que ya hay 90 mil 664 casos confirmados, de acuerdo con la Secretaría de Salud.

En tanto, de los casos confirmados, 16 mil 962 son casos activos: es decir, han presentado síntomas durante los últimos 14 días.

En conferencia de prensa, el subsecretario de Salud Hugo López-Gatell indicó que, aunque ya finalizó la Jornada Nacional de Sana Distancia y a partir del 1 de junio iniciará la denominada "nueva normalidad", la epidemia aún no ha finalizado y que seguirán las restricciones de movilidad en el espacio público.

Detalló que todo el país el semáforo de la pandemia se encuentra en color rojo, salvo Zacatecas, que está en amarillo.

Por ello, dijo, la ciudadanía debe seguir manteniendo medidas de "sana distancia".

"Hoy no, no se acaba la epidemia, hoy no se acaba la restricción necesaria a la movilidad en el espacio público", aseguró.

"Mañana el 1 de junio no es regresar a la normalidad".

Las entidades con mayor número de casos activos de coronavirus son la Ciudad de México, el Estado de México, Tabasco, Puebla, Chiapas y Baja California.

A nivel mundial, mencionó López-Gatell, hay un total de 5 millones 934 mil 936 casos confirmados de COVID-19, de los cuales un millón 409 mil 270 son activos.

Agregó que la tasa de letalidad global es del 6.2 por ciento.