Ojo: geles sanitizantes que tengan benceno causan cáncer, alertan en EU

Algunos desinfectantes de manos ampliamente disponibles que los consumidores estadounidenses compraron el año pasado para evitar la infección por coronavirus contienen altos niveles de una sustancia química que causa cáncer, encontró un análisis de una empresa de pruebas.

Una variedad de limpiadores de manos que inundó el mercado después de que desaparecieron los pilares de los puntos de venta al por menor contiene altos niveles de benceno, según Valisure, una farmacia en línea con sede en New Haven, Connecticut, que prueba la calidad y la consistencia de los productos.

El benceno causa cáncer, según el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, el brazo de investigación del cáncer de la Organización Mundial de la Salud lo coloca en la categoría de mayor riesgo, a la par del amianto.

Valisure analizó 260 botellas de 168 marcas y encontró que el 17 por ciento de las muestras contenían niveles detectables de benceno. Veintiún botellas, o el ocho por ciento, contenían benceno por encima de dos partes por millón, un límite temporal que la Administración de Drogas y Alimentos (FDA, por sus siglas en inglés) estableció para los desinfectantes de manos líquidos para aliviar la reducción del suministro.

Ese nivel "puede tolerarse durante un período de tiempo relativamente corto", dijo la FDA en junio. Quince marcas estuvieron representadas entre las 21 botellas con mayores niveles de contaminación. Las muestras provienen de los estantes de las tiendas cercanas a su sede y puntos de venta en línea, dijo Valisure.

La FDA prueba los desinfectantes para manos y trabaja con las empresas, cuando corresponde, para retirar productos, dijo Jeremy Kahn, portavoz de la agencia. La FDA alienta a los minoristas a retirar productos de los estantes de las tiendas y los mercados en línea cuando surgen problemas de calidad, dijo.

“La agencia recuerda a los fabricantes, distribuidores, reenvasadores e importadores que son responsables de la calidad de sus productos e insta a los fabricantes a probar sus ingredientes para asegurarse de que cumplen con las especificaciones y están libres de contaminación dañina”, dijo Kahn en un correo electrónico.

Cánceres de sangre

Exhortados por políticos y funcionarios de salud a lavarse las manos, los consumidores agotaron rápidamente los suministros de nombres familiares como Purell y Suave. Si bien esas marcas, como la mayoría de las probadas, no contenían niveles peligrosos de benceno, muchos nuevos participantes sí, según Valisure. Algunos de estos desinfectantes contaminados se encontraron a la venta en los puntos de venta de Amazon.com y Target.

La mayoría de los desinfectantes para manos que Valisure encontró y probó fueron geles. Los resultados de las pruebas de la farmacia fueron verificados por el Centro de Instrumentación Química y Biofísica de la Universidad de Yale y Boston Analytical, un laboratorio privado. El miércoles, Valisure pidió a la Administración de Alimentos y Medicamentos que tomara medidas sobre los productos contaminados.

"Estos hallazgos son alarmantes y revelan un riesgo potencial grave para la salud pública", dijo Valisure en una petición firmada por el director ejecutivo David Light y otros ejecutivos. La farmacia encontró anteriormente niveles altos de otros carcinógenos en componentes de medicamentos fabricados en el extranjero para el mercado estadounidense.

No está claro cómo se hizo presente el benceno en los productos. Es posible que se haya introducido durante el proceso de fabricación cuando se purifica el alcohol que mata los gérmenes, dijo Valisure.

Entre los limpiadores de manos más contaminados se encontraban productos de Scentsational Soaps and Candles., The Creme Shop y una botella con el tema Baby Yoda de Best Brands Consumer Products. Cada uno comenzó a vender los limpiadores que fueron probados por Valisure en abril o mayo. de 2020, según los registros de la FDA. Un desinfectante artnaturals contenía la mayor cantidad de benceno de los muestreados, a 16 partes por millón.

Las llamadas y los correos electrónicos a los fabricantes y minoristas solicitando comentarios no fueron devueltos. Walt Disney, que transmite la serie "The Mandalorian" en la que aparece el personaje de Baby Yoda, no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

El benceno se ha relacionado con ciertos cánceres de la sangre, como las leucemias. El humo del cigarrillo representa aproximadamente la mitad de la exposición al benceno en los Estados Unidos, según la Sociedad Estadounidense del Cáncer. Los trabajadores de determinadas industrias químicas corren el riesgo de exponerse al material, que se utiliza para fabricar plásticos y caucho.

Absorción cutánea

El Instituto Nacional de Seguridad y Salud Ocupacional dice que la absorción y la ingestión por la piel también son posibles. En 1990, un funcionario ambiental local en Carolina del Norte descubrió benceno en botellas de agua Perrier que llevó a la compañía a realizar un retiro masivo y detener la distribución a 120 países. La empresa reanudó el embotellado poco después de que se identificara y resolviera el problema, y ​​Nestlé la compró en 1992.

El organismo de control del gobierno Public Citizen ayudó a liderar un esfuerzo en las décadas de 1970 y 1980 para proteger a los trabajadores estadounidenses contra la exposición al benceno.

"Se ha eliminado de la mayoría de los productos, y que no se retire de un producto que está aquí para evitar que las personas se expongan al coronavirus es imperdonable", dijo Sidney Wolfe, fundador del grupo, en una entrevista. “La mayoría de estos no tienen niveles detectables. Si es posible tener desinfectantes para manos que no tengan niveles detectables, es imperdonable que la FDA no prohíba ningún desinfectante para manos que contenga niveles detectables ".

Origen de Estados Unidos y China

Centrándose en la seguridad de los desinfectantes para manos, la FDA bloqueó en enero las importaciones de productos de México después de que se descubrió que muchos contenían metanol, una forma de alcohol que es venenosa para los humanos. La mayoría de los productos que Valisure encontró que contienen altos niveles de benceno se fabricaron en China o los EE. UU.

El análisis también encontró altos niveles de metanol en los desinfectantes para manos. Un producto de Scentsational que probó niveles altos de benceno mantuvo 14 veces el límite de metanol, que es de 630 partes por millón. Los desinfectantes de manos a base de alcohol normalmente no deben contener metanol; por lo general, se elaboran con etanol o alcohol de grano, que también se usa en algunas bebidas.

Valisure’s Light dijo que originalmente se burló de la idea de que un carcinógeno peligroso como el benceno estuviera en los limpiadores de manos, pero ahora está contento de que el director científico Kaury Kucera presionó para probarlo. Los desinfectantes podrían haberse contaminado con benceno porque a veces se usa en la purificación de alcohol, dijo Valisure.

Proceso de manufactura

Si bien el benceno debe eliminarse en los pasos finales de fabricación después de que se purifica el alcohol, es posible que no haya sido así, dijo Valisure. El desinfectante de manos en gel también se fabrica agregando un polvo llamado carbómero, a menudo elaborado con benceno, para crear viscosidad, dijo la farmacia.

También se ha descubierto que los medicamentos contienen carcinógenos que no se eliminaron adecuadamente durante el proceso de fabricación o que se formaron más tarde cuando los medicamentos se colocaron en los estantes. Los contaminantes incluyen NDMA o N-nitrosodimetilamina, un probable carcinógeno que se encontró en las píldoras para la presión arterial en 2018, lo que llevó a retiradas del mercado.

Más tarde, Valisure detectó NDMA en el medicamento para la acidez estomacal Zantac y sus formas genéricas, así como en la metformina, un tratamiento para la diabetes, lo que provocó nuevas acciones. La FDA finalmente requirió que Zantac y su forma genérica, ranitidina, salieran del mercado en los EE. UU. Unas dos docenas de compañías vendieron versiones genéricas del medicamento aprobadas por la FDA en ese momento.

En 2019, Valisure también identificó niveles elevados de un probable carcinógeno llamado DMF, o dimetilformamida, en los medicamentos para la presión arterial. DMF es un solvente usado durante las primeras etapas de la fabricación de medicamentos que se supone que debe eliminarse por lavado del producto final. La FDA está mirando más de cerca a los fabricantes de ingredientes que podrían usar DMF.

El benceno es la tercera sustancia química cancerígena y la más peligrosa que la farmacia ha ayudado a sacar a la luz en las pruebas de productos.

Marcas de sanitizantes con altos niveles de benceno

1. artnaturals

2. Scentsational Soaps & Candles

3. huangjisoo

4. TrueWash

5. The Creme Shop

6. Star Wars Mandalorian

7. Body Prescriptions

8. Born Basic

9. beauty concepts

10. PureLogic

11. Miami Carry On

12. Natural Wunderz

13. clean-protect-sanitize

14. Puretize

15. Hand Clean 100

Te puede interesar:

'Los datos son espeluznantes': 9 frases sobre América Latina, la región más golpeada por COVID-19

Bajo mi cuidado, China no será el país más poderoso: Biden